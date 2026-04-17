猫といえば、高い身体能力と鋭い反射神経を持つ動物だが、そんなイメージを覆すような「どんくささ」を見せる猫がSNSで話題を呼んでいる。



【写真】そばに行きたいのに…落下！

注目を集めているのは事故で片目を失ったチャイちゃん。投稿された動画には、飼い主さんの仕事が終わるのをじっと待っていたチャイちゃんが、いざ甘えようとした瞬間に起きたまさかのハプニングが捉えられている。その猫とは思えないどんくささとたくましさが伝わる様子は多くの人々の心をつかみ、投稿は4.6万いいねを獲得した。投稿した猫整体キュベレイ（@cybele_nakano）さんに、チャイちゃんの魅力について話を聞いた。



――撮影された状況は？



キュベレイ：私の仕事がちょうど一段落したところで、ずっと待っていたチャイが甘えようと寄ってきたんです。私の足を渡って膝の上に乗ろうとしたのですが、足を踏み外してそのまま下に落ちてしまいました。



――落ちた後のチャイちゃんの反応は？



キュベレイ：落ちた瞬間は「あれ？」という感じで一瞬戸惑った様子を見せましたが、すぐにまた甘えたがって寄ってきましたね。その切り替えの早さがチャイらしいなと思いました。



――片目が見えないのが理由ですか？



キュベレイ：いいえ！実は体のバネがしっかりしていて、片目でもジャンプのタイミングを外すことはほとんどありません。だから、今回のようにヘマをするのは本当に珍しいことなんですよ！



――チャイちゃんの性格は？



キュベレイ：とにかくポジティブで、失敗してもへこたれない子ですね。困難を乗り越える、何が起きても前向きに受け止めているような強さを感じます。



◇ ◇



投稿には「一瞬のフリーズがたまらない」「失敗してもめげない姿に勇気をもらった」「どんくさくても世界一かわいい」などの反響が寄せられた。



たとえ足を踏み外しても、大好きな飼い主さんのもとへ迷わず向かうチャイちゃん。ひたむきでポジティブな姿勢は、温かな癒やしと元気を届けた。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）