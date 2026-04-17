ブリヂストンスポーツとPacific GOLF CLUBが初コラボ ゴルフとサーフカルチャーが融合するとこんなにハイセンスなんだ！
ブリヂストンスポーツが、「Pacific GOLF CLUB」との初コラボ商品を発表。百貨店やゴルフショップ、ゴルフ場のほか、各公式オンラインストアでの販売を開始した。
【写真】自由自在に組み合わせられるベーシックカラーが汎用性高すぎ！
「Pacific GOLF CLUB」といえば、“Surf and Turf”をコンセプトに掲げる、神奈川県七里ヶ浜発のゴルフブランド。サーフカルチャーとゴルフを融合させた、型にはまらないアイテムの数々は、海辺のライフスタイルを感じさせるスタイリッシュさが魅力。そんな同ブランドと初のコラボとなる本コレクションも、ゴルファー心をくすぐる洗練されたデザインとなっており、ウェアは半袖モックネックシャツに半袖シャツ、ショートパンツ、スカートの全4アイテム。アクセサリーは、キャップにハット、メンズソックス、レディスソックスの全4アイテムがラインナップされている。ウェアはホワイト、ブラック、カーキと、使いやすいベーシックなカラーを採用。シンプルなデザインながらモックネックやシャツの背面には、「Pacific GOLF CLUB」の象徴的なキャラクターとブリヂストンスポーツのコラボプリントを施し、特別感を演出。パンツやスカートの裾にもコラボロゴを刺繍であしらうなど、さりげないアクセントが効いている。デザインもさることながら、ゴルフに適した高い機能性を追求するブリヂストンスポーツらしく、トップスはプレー時にストレスを感じにくいストレッチ素材を採用。また、気温が高くなるこれからの時季にぴったりな、衣服内を快適に保つ機能（-3℃）も搭載している。ボトムスもストレッチ素材のほか、接触冷感や防透け機能も併せ持っている。ファッションアイテムとしてオシャレの幅を広げてくれるキャップやハット、ソックスは、ホワイトとブラックのベーシックな2色展開。ゴルフシーンはもちろん、タウンユースでも使いやすいデザインで、幅広いゴルファーにオススメだ。「今よりもっとうまくなって、もっとゴルフを楽しみたい！」という情熱的なゴルファーのために生まれたという本コラボアイテム。身に付けてプレーすれば、さらなるパフォーマンス向上と充実したゴルフライフが送れるかもしれない。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】一緒にラウンドしたい女子プロは？ １位〜10位まとめ
懐かしい〜！ ジャック・ニクラスが全米オープン優勝時に着ていたポロシャツを完全再現 でも素材は超涼しい現代風？
目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法
河本結の14本を専門家が分析「ちょい逃げヘッド×ちょいつかまりシャフト」が安定フェードの秘訣だった【女子プロセッティング】
岩井千怜が首位発進 米女子リーダーボード
【写真】自由自在に組み合わせられるベーシックカラーが汎用性高すぎ！
「Pacific GOLF CLUB」といえば、“Surf and Turf”をコンセプトに掲げる、神奈川県七里ヶ浜発のゴルフブランド。サーフカルチャーとゴルフを融合させた、型にはまらないアイテムの数々は、海辺のライフスタイルを感じさせるスタイリッシュさが魅力。そんな同ブランドと初のコラボとなる本コレクションも、ゴルファー心をくすぐる洗練されたデザインとなっており、ウェアは半袖モックネックシャツに半袖シャツ、ショートパンツ、スカートの全4アイテム。アクセサリーは、キャップにハット、メンズソックス、レディスソックスの全4アイテムがラインナップされている。ウェアはホワイト、ブラック、カーキと、使いやすいベーシックなカラーを採用。シンプルなデザインながらモックネックやシャツの背面には、「Pacific GOLF CLUB」の象徴的なキャラクターとブリヂストンスポーツのコラボプリントを施し、特別感を演出。パンツやスカートの裾にもコラボロゴを刺繍であしらうなど、さりげないアクセントが効いている。デザインもさることながら、ゴルフに適した高い機能性を追求するブリヂストンスポーツらしく、トップスはプレー時にストレスを感じにくいストレッチ素材を採用。また、気温が高くなるこれからの時季にぴったりな、衣服内を快適に保つ機能（-3℃）も搭載している。ボトムスもストレッチ素材のほか、接触冷感や防透け機能も併せ持っている。ファッションアイテムとしてオシャレの幅を広げてくれるキャップやハット、ソックスは、ホワイトとブラックのベーシックな2色展開。ゴルフシーンはもちろん、タウンユースでも使いやすいデザインで、幅広いゴルファーにオススメだ。「今よりもっとうまくなって、もっとゴルフを楽しみたい！」という情熱的なゴルファーのために生まれたという本コラボアイテム。身に付けてプレーすれば、さらなるパフォーマンス向上と充実したゴルフライフが送れるかもしれない。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】一緒にラウンドしたい女子プロは？ １位〜10位まとめ
懐かしい〜！ ジャック・ニクラスが全米オープン優勝時に着ていたポロシャツを完全再現 でも素材は超涼しい現代風？
目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法
河本結の14本を専門家が分析「ちょい逃げヘッド×ちょいつかまりシャフト」が安定フェードの秘訣だった【女子プロセッティング】
岩井千怜が首位発進 米女子リーダーボード