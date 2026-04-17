日中の最高気温は３９・９度まで上昇し、日傘を差す人の姿も多く見られた海老名市内＝２０２５年８月５日午後２時１０分ごろ、海老名駅前

気象庁は１７日、最高気温４０度以上の日の名称を「酷暑日」と決め、使用を開始した。１３の名称案を示して実施したアンケートで最も多い票数を集め、日本語や気象などの専門家からも適切との意見が多かったという。国内では２０１８年以降、４０度以上を毎年観測しており、同庁は「危険な暑さを直感的に理解してもらえるよう、効果的に活用したい」としている。

高温の日に関する名称を新たに定めるのは、０７年の猛暑日（最高気温３５度以上）以来。同庁は今年２〜３月にウェブサイトでアンケートを行い、４７万８２９６票の回答を得た。

最多得票だった酷暑日は２０万２９５４票と４割余りを占め、２位の「超猛暑日」（６万５８９６票）を大きく引き離した。「極暑日」（２万５６３８票）、「炎暑日」（２万２２９２票）などが続いた。自由意見として他に「激アツ日」や「自宅待機日」、「サウナ日」「沸騰日」などの名称案が寄せられたという。

同庁は顕著な高温が見込まれた場合に酷暑日への警戒を呼びかけるほか、４０度以上が観測されれば、サイトの気温観測データ欄などに表示し、注意を促す。「熱中症対策や農作物の管理などに役立ててほしい」としている。

地球温暖化を背景に昨年夏（６〜８月）の日本の平均気温は平年を２・３６度上回り、１８９８（明治３８）年の統計開始以降で最も高かった。昨年８月には群馬県伊勢崎市で４１・８度を観測し、国内最高を更新。神奈川県内で４０度以上の観測事例はないが、昨年８月に海老名市で３９・９度、小田原市で３９・２度を記録、それぞれの観測史上最高を塗り替えた。