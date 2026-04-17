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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

外出に必須のスマホを、肩や首から斜めがけにするショルダーストラップ。

おしゃれだし便利で今やすっかり定着してきましたが、改札を通る時や写真を撮る時、机に置いて操作したい時など、いちいちストラップから外すのが面倒な場面もありますよね。

そんなちょっとしたストレスをスマートに解決してくれる多機能なショルダーストラップ「Angel Wings」がmachi-yaに登場しました。

過去にもプロジェクトを展開し多くの支持を集めましたが、どんな特長があるのか。スペックや機能を紹介します。

マグネット式のリングで着脱ラクラク

「Angel Wings」の一番の特長は、スマホとストラップを繋ぐジョイント部分にあります。

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スマホ側のアタッチメントと、ストラップ側の先端、その両方にマグネット内蔵のリングがあり、それをカチッと合わせるだけで固定ができます。

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つまり、一般的なショルダーストラップのようにフックを引っ掛けるという動作が不要ということ。ただ近づけるだけで装着でき、外す時もグッとずらして軽く持ち上げるだけで簡単に外せる、扱いの簡単さが最大の魅力なのです。

抜群の安定感。外した後はスマホリングとして活用

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「磁石でくっついているだけだと、歩いている途中にスマホが落ちないか不安…」と思うかもしれませんが、結合部分には永久磁石の中で最も強力とされる「N52スーパーマグネット」を採用しています。

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耐荷重は15kg。スマホをぶら下げても、しっかりとホールドしてくれます。

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さらに、ストラップからスマホを外したあとは、スマホ側のリングにそのまま指を通してスマホリングとして使うことも可能。ショルダーストラップとして使わないときにも活用できる、一石二鳥のうれしいアイデアです。

素材はチタンとアルミニウムから選択

素材は、チタンとアルミニウムの2つから自分の好みに合わせて選ぶことができます。

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チタンは汗や皮脂、雨や海水に負けない高い耐食性を誇り、錆びを気にせずタフに使えます。上品な質感や高級感を求める方におすすめです。

アルミニウムは同サイズの一般的な金属と比べても非常に軽く、マグネット部分の重量はわずか38g。長時間の使用でも首や肩への負担を感じにくいため、軽さを最優先したい方にぴったりです。

自分好みのスタイルで手ぶらがもっとスマートに

その他にも、ストラップの紐部分にはカラビナや小物を引っ掛けられる拡張用のループが設けられています。

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鍵、イヤホンケース、ミニ財布など、外出時に持っていきたい小物を、すべて集約してぶら下げることが可能。ミニマルなお出かけをしっかりとサポートしてくれそうです。

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また、ストラップの長さは42cm〜76cmの間で調整可能。短くして首から提げるネックポーチスタイルや、長めにしてサコッシュスタイルなど、服装やシーンに合わせて自由に変更できます。

毎日の通勤から、身軽に動きたい週末のお出かけ、子育て中まで、さまざまなシーンで両手を自由にしてくれる多機能ショルダーストラップ「Angel Wings」。

仕様やリターンの内容など詳細については、以下の商品ページからチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

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