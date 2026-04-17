「本家よりイケメン」アナウンサー、狩野英孝コスプレに反響！ 「ガチのイケメンじゃんw」「本人かと」
「本家よりイケメン」アナウンサー、狩野英孝コスプレに反響！ 「ガチのイケメンじゃんw」「本人かと」
日本テレビアナウンサーの伊藤遼さんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントの狩野英孝さんにふんした姿を披露し、反響が寄せられています。
【写真】伊藤遼の狩野英孝コスプレ
「英孝ちゃんよりかっこよくなったらあかんわ」伊藤さんは「スタッフぅ〜っ！！！今回のぐるナイでは、狩野英孝さんになりきっての登場でした」とつづり、2枚のコスプレ写真を投稿。1枚目は全身ショット、2枚目はアップショットです。狩野さんの定番衣装である白いスーツを着用し、ミディアムヘアのウィッグもつけて完璧に再現しています。
コメントでは「意外と似合ってます（笑）」「髪の長いいっとんストライクすぎる」「本物そっくりやないか！」「本人かと思った…」などの声のほか、「英孝ちゃんよりかっこよくなったらあかんわ」「本家超えるのは良くない」「ガチのイケメンじゃんw」「やべぇ…本家よりイケメン」と本家の狩野さんよりも格好いいという声も多く寄せられました。
「雰囲気がふっかさんそっくり」14日には「とある日の収録前 photo by 岩田絵里奈」とつづり、自身のソロショットを2枚公開した伊藤さん。無造作風なヘアスタイルとリラックスした表情が印象的で、コスプレ姿とはまた違った魅力があります。ファンからは「黒シャツ似合いすぎてアイドルかと思いました！」「雰囲気がふっかさんそっくり」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
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