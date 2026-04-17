現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は高視聴率で、4月12日には第14回「絶対絶命！」が放送された。同回では、お市が嫁いだ浅井長政が織田信長へ謀反を起こし出陣する。お市は小谷城で心配そうに茶々を抱き長政を見送った。お市は、小豆を袋に入れて両端を糸で結び、兄の信長へ「朝倉と浅井による挟み撃ちの危険」を暗に伝えた。お城ファンたちの間ではマイナーな城も多く登場して注目を集めている。



【写真】小谷城本丸下の石垣を大広間跡からのぞむ。ここにお市や茶々が住んでいた

小谷城は滋賀県長浜市にあった浅井氏築城の山城で、今は建物も無い城跡となっている。しかし、放送直後から小谷城跡の観光客が急増している。小谷城城址保勝会理事の中谷さんは「ドラマ豊臣兄弟に小谷城が出てから、4月の土日は前年の同時期より観光客が感覚では3倍以上訪れている。GW前にこんなにお客さんが来るのは異例中の異例。小谷城の語り部ガイドをしている時、北海道、九州、四国からのお客さんもいて大変驚いた」と語る。



小谷城の目前にあり、秀吉が陣を置いた虎御前山城見学ツアーも申込が殺到して大人気だったという。これから豊臣兄弟ゆかりの城は他にも登場する予定で、長浜城をはじめ、竹田城、姫路城、和歌山城、郡山城が予想される。今後、他地域でもドラマに登場する各城が注目を集めそうだ。



前述の5城でも例年とは比較にならない程、早くも観光客が急増中。そんな中、GW直前4月18日に、豊臣兄弟ゆかりの6城の和紙製御城印が同時発売される。6城の御城印をスタンプラリー的に買い集め、6枚を並べると大きな一枚絵が完成する。



監修は、これまで幾つものNHK大河ドラマの時代考証を担った小和田哲男静岡大学名誉教授。企画の始まりは大河「豊臣兄弟！」をキッカケに地元に来てもらいたいという地域おこしから、全国6カ所の熱き地元民が手を繋ぎ一緒に盛り上げようとなったから。



今年のGWや夏休みの旅行で、秀吉や秀長の気分で北近江攻め、中国攻め、紀州攻めと城跡を攻略し、楽しむのもいいかもしれない。「御城印ぶらり豊臣秀吉・秀長ゆかりの城めぐり」と題した御城印企画は、2027年5月31日までの期間限定で実施される。



この期間限定御城印の頒布所は、小谷城御城印が小谷城戦国歴史資料館(滋賀県長浜市)、長浜城が河毛駅コミュニティハウス(同 長浜市)、和歌山城が和歌山城お天守茶屋(和歌山県和歌山市)、姫路城が姫路城西の丸茶店(兵庫県姫路市)、竹田城が観光案内所情報館天空の城(兵庫県朝来市)、郡山城が啓林堂書店郡山店(奈良県大和郡山市)が頒布所となっている。御城印1枚500円（税込）。



（よろず～ニュース特約・城跡探偵団）