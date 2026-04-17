海外大学現役合格者数 国内トップクラス！「広尾学園中学校・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……広尾学園中学校・高等学校】
▼東京メトロ日比谷線「広尾」駅から徒歩1分
▼全校生徒数1500人
▼2007年に男女共学化
▼2025年の大学現役合格者数は、東大16人、早慶上理343人、海外大374人など
▼3Dプリンター4台完備のICTルーム＆蔵書およそ3万7000冊の図書館
▼難関大を目指す「本科コース」、主に海外大を目指す「インターナショナルコース」、医系・理系大を目指す「医進・サイエンスコース」
＜宇宙への挑戦！高校生が挑む人工衛星開発に密着！＞
▼災害時に備える「可視光通信」を用いた人工衛星を開発
▼和歌山のロケット発射場へ！度重なる延期…そして打ち上げの結末は！？
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……広尾学園中学校・高等学校】
▼東京メトロ日比谷線「広尾」駅から徒歩1分
▼全校生徒数1500人
▼2007年に男女共学化
▼2025年の大学現役合格者数は、東大16人、早慶上理343人、海外大374人など
▼3Dプリンター4台完備のICTルーム＆蔵書およそ3万7000冊の図書館
▼難関大を目指す「本科コース」、主に海外大を目指す「インターナショナルコース」、医系・理系大を目指す「医進・サイエンスコース」
＜宇宙への挑戦！高校生が挑む人工衛星開発に密着！＞
▼災害時に備える「可視光通信」を用いた人工衛星を開発
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