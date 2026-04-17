サメ映画を愛する者たちのニッチな祭典、「第３回東京国際サメ映画祭」の開催が決定。これに際し、クラウドファンディングが実施される。

東京国際サメ映画祭は2024年からスタート。第３回となる今回は15作品以上のサメ映画が世界初公開・日本初公開される。また昨年に続いて、“ペンシルバニアのスピルバーグ”（！）とも称される超低予算サメ映画量産監督マーク・ポロニアの２度目の来日も決定している。ポロニア監督の新作サメ映画は一部が東京で撮影することになっており、クラウドファンディングには撮影に参加できるリターンも含まれている。

クラウドファンディングは４月17日(金)12時よりスタート。ポロニア監督のサメ映画参加プランのほか、映画祭のすべての上映を鑑賞できるフェスティバルPASSプラン、クラウドファンディング限定デザインのTシャツが手に入るプランなどが用意されている。

映画祭は東京以外のサメ映画ファンに向けて、地方巡業や配信プラットフォームでの見逃し配信も計画しているという。ひとりでも多くのサメ映画ファンが、幸せになりますように。

「第３回東京国際サメ映画祭」クラウドファンディング

https://camp-fire.jp/projects/940018/view

「第３回東京国際サメ映画祭」

公式サイト：https://tokyoshark.wixsite.com/main

会場：池袋 HUMAX シネマズ

劇場上映日程：2026年７月〜８月

Day1 ７月３日(金)

Day2 ７月５日(日)

Day3 ７月18日(土)

Day4 ７月19日(日)

Day5 ７月20日(月・祝)

Day6 ８月１日(土)

Day7 ８月２日(日)