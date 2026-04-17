『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「茨城県の物件駅」ランキング！ 2位「神栖」を抑えた1位は？【2026年調査】
進級や異動など新しい出会いが多い4月は、意外な地名の読み方が話題にのぼることも少なくありません。国民的ボードゲーム『桃太郎電鉄』に登場する駅名の中でも、初見では正解が思い浮かばないような「難読駅」をピックアップします。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「茨城県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「読むのが難しいからです」（50代女性／兵庫県）、「地名を知らないと読みにくいと思いました」（30代女性／埼玉県）、「かっこいいけど読めない」（30代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「初見で読めないから」（40代男性／大阪府）、「いたこという読みは普通にはでてこない」（50代男性／埼玉県）、「パッと見での読みはまず当たらないから」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「茨城県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：神栖／48票2位は「神栖（かみす）」でした。茨城県の南東端に位置し、広大な工業地帯とスポーツ施設が充実した街です。鹿島港を擁し、物流の拠点としても重要な役割を果たしています。初見では「かみき」や「しんせい」と読んでしまうかもしれませんが、海と緑に囲まれた活力ある茨城の産業都市として知られています。
回答者からは「読むのが難しいからです」（50代女性／兵庫県）、「地名を知らないと読みにくいと思いました」（30代女性／埼玉県）、「かっこいいけど読めない」（30代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：潮来／50票1位は「潮来（いたこ）」が獲得しました。水郷の街として知られ、初夏に咲き誇る「あやめまつり」や、嫁入り舟の風景が情緒たっぷりです。桃鉄でもその風情ある街並みが反映されていますが、漢字から「いたこ」と読むのは難易度が高く、僅差で首位に立ちました。水辺の景色と伝統が守られた、茨城県内でも屈指の観光名所です。
回答者からは「初見で読めないから」（40代男性／大阪府）、「いたこという読みは普通にはでてこない」（50代男性／埼玉県）、「パッと見での読みはまず当たらないから」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)