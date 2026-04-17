ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 99906 -48.3 57700
２. <1357> 日経Ｄインバ 16163 -45.0 3853
３. <1360> 日経ベア２ 10501 3.4 94.6
４. <1321> 野村日経平均 9114 -53.9 61670
５. <1458> 楽天Ｗブル 5717 -56.0 68710
６. <1579> 日経ブル２ 4698 -55.9 622.4
７. <1306> 野村東証指数 2914 -11.2 400.0
８. <1540> 純金信託 2888 -20.1 22930
９. <2644> ＧＸ半導日株 2510 -28.0 3593
10. <1542> 純銀信託 2095 -33.5 36600
11. <1671> ＷＴＩ原油 1975 10.0 4962
12. <1329> ｉＳ日経 1768 -58.7 6136
13. <1545> 野村ナスＨ無 1727 -22.0 42400
14. <1568> ＴＰＸブル 1677 -39.4 867.9
15. <200A> 野村日半導 1218 -43.6 3676
16. <1489> 日経高配５０ 1047 -9.2 3160
17. <1320> ｉＦ日経年１ 986 -13.5 61440
18. <1615> 野村東証銀行 948 -52.2 627.0
19. <1459> 楽天Ｗベア 929 -40.3 155
20. <1330> 上場日経平均 796 -63.7 61710
21. <1655> ｉＳ米国株 790 11.0 809.0
22. <1398> ＳＭＤリート 777 -58.3 1978.5
23. <2038> 原油先Ｗブル 733 146.8 2528
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 633 -40.2 2332
25. <1308> 上場東証指数 577 147.6 3951
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 544 -30.9 390.5
27. <1358> 上場日経２倍 530 -53.9 109900
28. <2244> ＧＸＵテック 492 -24.8 3219
29. <2036> 金先物Ｗブル 486 -37.0 205050
30. <1547> 上場ＳＰ５百 479 146.9 12170
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 462 -40.8 61450
32. <1328> 野村金連動 454 17.9 18075
33. <1326> ＳＰＤＲ 420 -44.9 70160
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 403 -25.2 32320
35. <1699> 野村原油 362 42.0 592.9
36. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 337 -67.5 3547
37. <1356> ＴＰＸベア２ 329 -39.5 128.9
38. <1346> ＭＸ２２５ 323 -83.8 61320
39. <314A> ｉＳゴールド 312 -48.9 361.8
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ 292 -39.8 2091.5
41. <2016> ｉＦ米債７有 279 -100.0 1825
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 270 -10.3 1984
43. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 265 1556.3 1591
44. <2559> ＭＸ全世界株 249 -27.0 27845
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 241 73.4 1994
46. <1541> 純プラ信託 241 42.6 9768
47. <2015> ｉＦ米債７無 227 22600.0 2199
48. <1305> ｉＦＴＰ年１ 216 188.0 4040
49. <1571> 日経インバ 205 -54.9 344
50. <2039> 原油先物ベア 205 294.2 539
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 99906 -48.3 57700
２. <1357> 日経Ｄインバ 16163 -45.0 3853
３. <1360> 日経ベア２ 10501 3.4 94.6
４. <1321> 野村日経平均 9114 -53.9 61670
５. <1458> 楽天Ｗブル 5717 -56.0 68710
６. <1579> 日経ブル２ 4698 -55.9 622.4
７. <1306> 野村東証指数 2914 -11.2 400.0
８. <1540> 純金信託 2888 -20.1 22930
９. <2644> ＧＸ半導日株 2510 -28.0 3593
10. <1542> 純銀信託 2095 -33.5 36600
11. <1671> ＷＴＩ原油 1975 10.0 4962
12. <1329> ｉＳ日経 1768 -58.7 6136
13. <1545> 野村ナスＨ無 1727 -22.0 42400
14. <1568> ＴＰＸブル 1677 -39.4 867.9
15. <200A> 野村日半導 1218 -43.6 3676
16. <1489> 日経高配５０ 1047 -9.2 3160
17. <1320> ｉＦ日経年１ 986 -13.5 61440
18. <1615> 野村東証銀行 948 -52.2 627.0
19. <1459> 楽天Ｗベア 929 -40.3 155
20. <1330> 上場日経平均 796 -63.7 61710
21. <1655> ｉＳ米国株 790 11.0 809.0
22. <1398> ＳＭＤリート 777 -58.3 1978.5
23. <2038> 原油先Ｗブル 733 146.8 2528
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 633 -40.2 2332
25. <1308> 上場東証指数 577 147.6 3951
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 544 -30.9 390.5
27. <1358> 上場日経２倍 530 -53.9 109900
28. <2244> ＧＸＵテック 492 -24.8 3219
29. <2036> 金先物Ｗブル 486 -37.0 205050
30. <1547> 上場ＳＰ５百 479 146.9 12170
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 462 -40.8 61450
32. <1328> 野村金連動 454 17.9 18075
33. <1326> ＳＰＤＲ 420 -44.9 70160
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 403 -25.2 32320
35. <1699> 野村原油 362 42.0 592.9
36. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 337 -67.5 3547
37. <1356> ＴＰＸベア２ 329 -39.5 128.9
38. <1346> ＭＸ２２５ 323 -83.8 61320
39. <314A> ｉＳゴールド 312 -48.9 361.8
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ 292 -39.8 2091.5
41. <2016> ｉＦ米債７有 279 -100.0 1825
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 270 -10.3 1984
43. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 265 1556.3 1591
44. <2559> ＭＸ全世界株 249 -27.0 27845
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 241 73.4 1994
46. <1541> 純プラ信託 241 42.6 9768
47. <2015> ｉＦ米債７無 227 22600.0 2199
48. <1305> ｉＦＴＰ年１ 216 188.0 4040
49. <1571> 日経インバ 205 -54.9 344
50. <2039> 原油先物ベア 205 294.2 539
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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