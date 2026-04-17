　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 99906　　 -48.3　　　 57700
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16163　　 -45.0　　　　3853
３. <1360> 日経ベア２　　　 10501　　　 3.4　　　　94.6
４. <1321> 野村日経平均　　　9114　　 -53.9　　　 61670
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5717　　 -56.0　　　 68710
６. <1579> 日経ブル２　　　　4698　　 -55.9　　　 622.4
７. <1306> 野村東証指数　　　2914　　 -11.2　　　 400.0
８. <1540> 純金信託　　　　　2888　　 -20.1　　　 22930
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　2510　　 -28.0　　　　3593
10. <1542> 純銀信託　　　　　2095　　 -33.5　　　 36600
11. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1975　　　10.0　　　　4962
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1768　　 -58.7　　　　6136
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　1727　　 -22.0　　　 42400
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　1677　　 -39.4　　　 867.9
15. <200A> 野村日半導　　　　1218　　 -43.6　　　　3676
16. <1489> 日経高配５０　　　1047　　　-9.2　　　　3160
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　 986　　 -13.5　　　 61440
18. <1615> 野村東証銀行　　　 948　　 -52.2　　　 627.0
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 929　　 -40.3　　　　 155
20. <1330> 上場日経平均　　　 796　　 -63.7　　　 61710
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　 790　　　11.0　　　 809.0
22. <1398> ＳＭＤリート　　　 777　　 -58.3　　　1978.5
23. <2038> 原油先Ｗブル　　　 733　　 146.8　　　　2528
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 633　　 -40.2　　　　2332
25. <1308> 上場東証指数　　　 577　　 147.6　　　　3951
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 544　　 -30.9　　　 390.5
27. <1358> 上場日経２倍　　　 530　　 -53.9　　　109900
28. <2244> ＧＸＵテック　　　 492　　 -24.8　　　　3219
29. <2036> 金先物Ｗブル　　　 486　　 -37.0　　　205050
30. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 479　　 146.9　　　 12170
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 462　　 -40.8　　　 61450
32. <1328> 野村金連動　　　　 454　　　17.9　　　 18075
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 420　　 -44.9　　　 70160
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 403　　 -25.2　　　 32320
35. <1699> 野村原油　　　　　 362　　　42.0　　　 592.9
36. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 337　　 -67.5　　　　3547
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 329　　 -39.5　　　 128.9
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 323　　 -83.8　　　 61320
39. <314A> ｉＳゴールド　　　 312　　 -48.9　　　 361.8
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 292　　 -39.8　　　2091.5
41. <2016> ｉＦ米債７有　　　 279　　-100.0　　　　1825
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 270　　 -10.3　　　　1984
43. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 265　　1556.3　　　　1591
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 249　　 -27.0　　　 27845
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 241　　　73.4　　　　1994
46. <1541> 純プラ信託　　　　 241　　　42.6　　　　9768
47. <2015> ｉＦ米債７無　　　 227　 22600.0　　　　2199
48. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 216　　 188.0　　　　4040
49. <1571> 日経インバ　　　　 205　　 -54.9　　　　 344
50. <2039> 原油先物ベア　　　 205　　 294.2　　　　 539
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース