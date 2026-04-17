高橋成美、引退表明の“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一へメッセージ「これからもずっと応援」【“りくりゅう”コメント全文】
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が17日、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一の現役引退発表を受け、自身のXを通じて「これからもずっと応援します」とエールを送った。
【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美
三浦と木原は同日、「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。
続けて、競技人生を振り返り、多くのサポートに感謝。「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」とつづり、「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」といい、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と前向きな決断であったことを伝えた。
そして最後に「今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。長い間、本当にありがとうございました」と結んだ。
■報告全文
この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。
チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。
困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。
その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました。
また、木下グループ様をはじめ全てのスポンサーの皆様、そしてどんなときも寄り添い続けてくれた家族や友人にも心から感謝しています。
そして、これまで支えてくださったBrunoコーチ、コーチングチームの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
いつも私たちを信じ、ポジティブに導いてくださり、ありがとうございました。
喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。
これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません。
競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。
これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます。
今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。
長い間、本当にありがとうございました。
三浦璃来・木原龍一
【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美
三浦と木原は同日、「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。
そして最後に「今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。長い間、本当にありがとうございました」と結んだ。
■報告全文
この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。
チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。
困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。
その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました。
また、木下グループ様をはじめ全てのスポンサーの皆様、そしてどんなときも寄り添い続けてくれた家族や友人にも心から感謝しています。
そして、これまで支えてくださったBrunoコーチ、コーチングチームの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
いつも私たちを信じ、ポジティブに導いてくださり、ありがとうございました。
喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。
これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません。
競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。
これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます。
今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。
長い間、本当にありがとうございました。
三浦璃来・木原龍一