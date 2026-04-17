気温が上がってくる今の季節、清潔感＆香り対策は万全？ ジョーマローンロンドンの新作で男を磨こう

つい先日桜が開花したと思いきや、もう初夏の気配を感じるようになってきました。このまま、あっという間に夏になっていくのでしょう。まだまだ朝晩は涼しいものの、日中は汗ばむような気温の日もずいぶんと多くなりましたが、そこで気になってくるのがニオイをはじめとした清潔感の問題です。

せっかくおしゃれしたり、あるいはビシッとスーツでキメたりしても清潔感がないとすべてが台なし。その人の印象を180度変えてしまうほど、清潔感や香りは大事なのです。果たして皆さんはそれらのケアをきちんとできているでしょうか？

正直、スキンケアやニオイケアは毎日行うものですし、面倒だと思う人も多いでしょう。ですが、それらに注意するだけで好印象が手に入るのであれば、やらないのはあまりにももったいないと思います。

しかも、もうひとつ問題が。それはいざやってみようと思っても、メンズ用に絞ったところで選びきれないほどの種類が出ているため何を購入すべきかわからないということ。大人であれば、何でも良いというわけにもいきませんし、この“選ぶ”という作業も一苦労。多くの人たちが出鼻をくじかれてしまい、実践できずにいるのではないでしょうか。

そんな人たちにこそ手に取ってほしいアイテムがあります。それがジョー マローン ロンドンから新しく登場したメンズグルーミングコレクション。イギリス生まれのフレグランスライフスタイルブランドのジョー マローン ロンドンの名前は聞いたことがある人も多いのでは？ 個性豊かでありながら色気もあり、同時に落ち着いた印象のフレグランスを多く世に輩出し続け、世界中にファンを持つ同ブランド。今回登場したグルーミングコレクションは、ロンドンの街に降り注ぐ真夜中の雨がモチーフになったブラック シダーウッド＆ジュニパーの香りが特徴。ウッディでどこかスパイシーな香りが、余裕のある大人の男性を演出します。

まず紹介するのは「ブラック シダーウッド ＆ ジュニパー シェービング クリーム」と「ブラック シダーウッド ＆ ジュニパー アフターシェーブ ローション」。パッケージもシンプルでほかのインテリアと並べても違和感がないデザインです。

▲ジョー マローン ロンドン「ブラック シダーウッド ＆ ジュニパー シェービング クリーム」（200ml、9460円）

「ブラック シダーウッド ＆ ジュニパー シェービング クリーム」はヒアルロン酸やシアバター、グリセリンを配合し、シェービング前の肌を整え、滑らかな剃り心地へと導くアイテム。そのまま塗って使用しても良いですし、泡立てて使用してももちろんOKです。

▲ジョー マローン ロンドン「ブラック シダーウッド ＆ ジュニパー アフターシェーブ ローション」（45ml、9460円）

「ブラック シダーウッド ＆ ジュニパー アフターシェーブ ローション」はひげ剃り後の肌を整える、所謂アフターシェーブローション。カミソリの刃によって刺激を受けた肌に潤いを与え、滑らかな肌へと導いてくれます。また、ひげ剃りのときだけではなく、毎日の保湿剤としても使えるのもポイント。

お次は「サイプレス＆グレープバイン」コレクション。ブランドのメンズセレクションを代表する香りで、深みのあるウッディなノートが特徴です。フレグランスの入門として使いやすいサイズの「サイプレス＆グレープバイン コロン インテンス」（30ml、1万7160円）をはじめ、髪や体を良い香りに包み込んでくれる「サイプレス＆グレープバイン ヘア＆ボディウォッシュ」（200ml、8250円）や「サイプレス＆グレープバイン ボディ＆ハンドウォッシュ」（250ml、1万450円）、ほのかに香らせたい人にうってつけな「サイプレス＆グレープバイン オールオーバーボディスプレー」（125ml、9900円）、そして灯りと香りの両方で自宅をムードのある空間へと変えてくれる「サイプレス＆グレープバイン クラシック キャンドル」（200g、1万4630円）とあらゆるシーンに対応するアイテムが揃います。

▲ジョー マローン ロンドン「カーディフューザー ケース」（8470円）

最後に紹介するのがカーディフュザー コレクション。「ライム バジル＆マンダリン リフィル」（8470円 ※6月発売予定）、「ブラック ベリー＆ベイ リフィル」（8470円）、「イングリッシュオーク＆ヘーゼルナッツ リフィル」（8470円）、「サイプレス＆グレープバイン リフィル」（9570円）と、4種類の香りがスタンバイしています。洗練された見た目はカーインテリアとしても優秀ですし、何よりジョー マローン ロンドンの香りをまといながらドライブできる、それだけでいつものドライブがちょっぴり特別な時間になるはず。

自身だけではなく部屋やクルマまで清潔感がアップできる良い香りのアイテムたちで、暑くなってくるこれからの時季、高感度アップを狙ってみませんか？

>> ジョー マローン ロンドン

＜文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

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