3本足のイタリアングレーハウンドさんの壮絶な犬生が反響を呼んでいます。

投稿には「涙がでます…」「本当に強い子だね」「幸せそうでよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『3本足の犬なんていらない。』山に捨てられイノシシに襲われた犬…信じがたい『過去と現在』】

山に捨てられた銀太くん

TikTokアカウント「ぎんたろ」の投稿主さんが紹介したのは、イタリアングレーハウンド『銀太』くんとの出会いのエピソードです。

銀太くんは、元々は別の家で飼われていた犬だったそう。ところが、飼い主が銀太くんを飼育放棄。あろうことか山に捨てに行ったのだといいます。

ひとりぼっちで彷徨っていた銀太くんは、運悪くイノシシに襲われてしまいます。ひどい傷を負い、動物病院では「断脚しなければ助からない」と診断されたそう。

足を切断することになり…

診断結果を受け、元の飼い主に連絡を取ることになりました。しかし、飼い主は信じられない発言をしたといいます。「お金がない」「3本足の犬なんか要らない」という理由で、銀太くんの治療を拒否したのです。

銀太くんの置かれている状況を知った投稿主さんは、すぐに引き取ることを決意。命を救うために、傷を負った足を断脚する手術をしたといいます。手術は無事成功し、銀太くんは徐々に元気を取り戻したそう。

ちなみに、動物病院で入院中に嘔吐したという銀太くん。その中に葉っぱや木の実が入っており、ひどく空腹だったことが分かったそうです。

現在の幸せな姿に涙

銀太くんは3本足となりましたが、投稿主さんの元で第2の犬生を始めることとなりました。当時、銀太くんは生後5ヶ月頃。

すっかり回復したあとは、一緒におでかけしたり、美味しいものを食べたりと、ひとりぼっちだったころの寂しさを埋め合わせるように思い出作りに勤しんでいるといいます。

幸せな暮らしの中で、銀太くんの意外な一面も垣間見えたとか。食いしん坊だったり、人間と猫が大好きだったり…。笑顔を欠かさないチャーミングな性格で、たくさんの人に愛されているそうです。

壮絶な経験を経て、今では誰よりも幸せな表情を見せてくれている銀太くんなのでした。

この投稿には「ご家族に出会えて本当良かった」「今とても幸せって伝わってくる」「可愛くてたまらないですね」などの温かなコメントが寄せられています。

銀太くんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「ぎんたろ」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぎんたろ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。