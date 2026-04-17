将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

スマホは「脳トレ」代わりになるのか？

通勤時間やちょっとした空き時間に、スマホのアプリゲームをする。

SNSをチェックする。

ニュースを次々とスクロールする。

こうした行動は、もはや日常の一部になっている。

なかには「脳トレになるから」と考え、スマホゲームを積極的に活用している人もいるだろう。

しかし、元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は著書『糖毒脳』の中で、スマホへの過度な依存について警鐘を鳴らしている。

お伝えしたいのが、スマホアプリに過度に依存することは、効果がないどころか、脳に多大な悪影響をもたらすという事実についてです。

――『糖毒脳』より引用

スマホは便利なツールだ。

しかし、その使い方によっては、脳に負担をかける可能性があるという。

認知症リスクを高める「スマホ脳」

スマホはなくてはならない存在だが、その便利さと引き換えに、私たちの脳では人類史上かつてない「異変」が起き始めていると、下村氏は同書の中で言う。

そして、その変化について、次のように説明している。

それが、「スマホ脳」と呼ばれる状態です。知性の司令塔である前頭前野や記憶の守護神である海馬が、絶え間なく流れ込む通知や終わりのないスクロールによって過重労働に追い込まれている状態を指します。

――『糖毒脳』より引用

通知が鳴るたびに反応する。

SNSを無意識に開く。

次々と情報を追いかける。

こうした行動は、脳を休ませる時間を奪う。

さらに、この状態が続くと、次のような変化が現れるという。

この疲弊した状態の先に「認知症」という深刻なリスクが潜んでいる可能性を指摘する科学者もいます。

具体的には、集中力がなくなったり、数秒前に何をしようとしていたかを忘れてしまう「物忘れ」が増えたり、理由のない不安やイライラといった感情の不安定さが目立ってきたりするのがスマホ脳のサインです。

――『糖毒脳』より引用

集中できない。

物忘れが増える。

感情が不安定になる。

これらは、認知症の初期症状とも重なる変化だ。

スマホは便利なツールだが、過度に依存すれば、脳を疲弊させる。

そして、その先に認知症リスクが潜んでいる可能性もあることは、知っておいて損はないだろう。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。