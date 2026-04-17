今日4月17日は、北海道や東北は広く晴れるでしょう。関東や東海、近畿も日中は日差しが届きそうです。一方、中国、四国、九州と沖縄は雲が多く、雨の所もあるでしょう。気温は平年並みか高めとなりそうです。

北海道や東北は晴天

今日17日(金)は、北海道と東北は広く晴れて、外出に絶好の一日になりそうです。日中は日差しがたっぷり届きますが、朝晩は冷え込むため、薄手の上着があると安心です。雪解けが進んでいる地域では、なだれにご注意ください。





関東や東海、近畿も日中はおおむね晴れるでしょう。雲が多くなる時間帯もありますが、天気の崩れはなさそうです。

中国・四国・九州は雲多く雨も

一方、中国、四国、九州、沖縄は一日を通して雲が多い空模様となりそうです。特に太平洋側では夜になると雨の降る所があり、帰宅時間帯は傘があると安心です。雨は長く続きませんが、道路が滑りやすくなりますので、車の運転や自転車での移動は十分に注意してください。

気温は平年並み以上

最高気温は全国的に平年並みか平年より高く、日中は春らしい暖かさを感じられそうです。北海道でも日差しの下では過ごしやすく、東北から九州にかけては屋外レジャーを楽しめるでしょう。ただし、朝晩との気温差が大きくなりますので、脱ぎ着しやすい服装で体調管理に気をつけてお過ごしください。