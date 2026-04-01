人間国宝が届ける生演奏！ 国立音楽大学 楽器学資料館「時を超える響き ―能楽囃子の世界」

記事ポイント 国立音楽大学 楽器学資料館が能楽囃子の演奏と解説を楽しめるレクチャーコンサートを開催します。レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」が人間国宝・大倉源次郎氏ら第一線の演奏家を迎えます。レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」が高校生以下無料で参加できます。 国立音楽大学 楽器学資料館が能楽囃子の演奏と解説を楽しめるレクチャーコンサートを開催します。レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」が人間国宝・大倉源次郎氏ら第一線の演奏家を迎えます。レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」が高校生以下無料で参加できます。

国立音楽大学 楽器学資料館が、能楽囃子の演奏と解説を楽しめるレクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」を5月8日に開催します。

レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、笛や鼓、太鼓が織りなす緊張感ある響きを、実演とともにわかりやすく学べる公演です。

国立音楽大学 楽器学資料館は、高校生以下を無料として、日本の伝統音楽にふれる機会を広げます。

国立音楽大学 楽器学資料館「時を超える響き ―能楽囃子の世界」

公演名：時を超える響き ―能楽囃子の世界日時：2026年5月8日(金)18:30開演、20:00終演予定会場：国立音楽大学 講堂小ホール（東京都立川市柏町5-5-1）アクセス：西武拝島線、多摩モノレール「玉川上水駅」徒歩7分出演：松田弘之（笛方）、大倉源次郎（小鼓方）、大倉慶乃助（大鼓方）、小寺真佐人（太鼓方）入場料：一般1,000円、高校生以下無料

レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、能を支える音楽「囃子」に焦点を当てた企画です。

演奏プログラムは、能管、小鼓、大鼓、締太鼓による四拍子の魅力を、専門的な解説とともに体感できます。

出演者

大倉源次郎氏が小鼓方として出演し、第一線で活躍する能楽囃子方による共演を楽しめます。

松田弘之氏、大倉慶乃助氏、小寺真佐人氏がそろい、日本が誇る伝統芸能の技を間近で味わえます。

解説付き公演

レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、楽器の構造や歴史、演奏方法も学べる内容です。

能楽囃子になじみのない人も、音の特徴や見どころを知りながら鑑賞できます。

参加しやすさ

国立音楽大学 楽器学資料館は、一般1,000円で鑑賞できる参加しやすい価格を設定します。

高校生以下無料のため、若い世代が日本の伝統音楽にふれるきっかけにもぴったりです。

レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、能楽囃子の音と技を実演で味わえる公演です。

出演者による解説が加わることで、伝統芸能の魅力をより深く知ることができます。

会場は玉川上水駅から徒歩7分で、仕事帰りや学校帰りにも立ち寄りやすい立地です。

国立音楽大学 楽器学資料館が開催する「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の紹介でした。

よくある質問

Q. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」はいつ開催されますか？

A. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は2026年5月8日(金)18:30に開演し、20:00終演予定です。

Q. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の会場はどこですか？

A. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の会場は国立音楽大学 講堂小ホールで、玉川上水駅から徒歩7分です。

Q. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の料金はいくらですか？

A. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の入場料は一般1,000円で、高校生以下は無料です。

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