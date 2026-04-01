人間国宝が届ける生演奏！ 国立音楽大学 楽器学資料館「時を超える響き ―能楽囃子の世界」
記事ポイント国立音楽大学 楽器学資料館が能楽囃子の演奏と解説を楽しめるレクチャーコンサートを開催します。レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」が人間国宝・大倉源次郎氏ら第一線の演奏家を迎えます。レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」が高校生以下無料で参加できます。
国立音楽大学 楽器学資料館が、能楽囃子の演奏と解説を楽しめるレクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」を5月8日に開催します。
レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、笛や鼓、太鼓が織りなす緊張感ある響きを、実演とともにわかりやすく学べる公演です。
国立音楽大学 楽器学資料館は、高校生以下を無料として、日本の伝統音楽にふれる機会を広げます。
国立音楽大学 楽器学資料館「時を超える響き ―能楽囃子の世界」
公演名：時を超える響き ―能楽囃子の世界日時：2026年5月8日(金)18:30開演、20:00終演予定会場：国立音楽大学 講堂小ホール（東京都立川市柏町5-5-1）アクセス：西武拝島線、多摩モノレール「玉川上水駅」徒歩7分出演：松田弘之（笛方）、大倉源次郎（小鼓方）、大倉慶乃助（大鼓方）、小寺真佐人（太鼓方）入場料：一般1,000円、高校生以下無料
レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、能を支える音楽「囃子」に焦点を当てた企画です。
演奏プログラムは、能管、小鼓、大鼓、締太鼓による四拍子の魅力を、専門的な解説とともに体感できます。
出演者
大倉源次郎氏が小鼓方として出演し、第一線で活躍する能楽囃子方による共演を楽しめます。
松田弘之氏、大倉慶乃助氏、小寺真佐人氏がそろい、日本が誇る伝統芸能の技を間近で味わえます。
解説付き公演
レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、楽器の構造や歴史、演奏方法も学べる内容です。
能楽囃子になじみのない人も、音の特徴や見どころを知りながら鑑賞できます。
参加しやすさ
国立音楽大学 楽器学資料館は、一般1,000円で鑑賞できる参加しやすい価格を設定します。
高校生以下無料のため、若い世代が日本の伝統音楽にふれるきっかけにもぴったりです。
レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は、能楽囃子の音と技を実演で味わえる公演です。
出演者による解説が加わることで、伝統芸能の魅力をより深く知ることができます。
会場は玉川上水駅から徒歩7分で、仕事帰りや学校帰りにも立ち寄りやすい立地です。
国立音楽大学 楽器学資料館が開催する「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の紹介でした。
よくある質問
Q. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」はいつ開催されますか？
A. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」は2026年5月8日(金)18:30に開演し、20:00終演予定です。
Q. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の会場はどこですか？
A. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の会場は国立音楽大学 講堂小ホールで、玉川上水駅から徒歩7分です。
Q. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の料金はいくらですか？
A. レクチャーコンサート「時を超える響き ―能楽囃子の世界」の入場料は一般1,000円で、高校生以下は無料です。
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