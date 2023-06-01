日経225先物：17日2時＝360円安、5万9230円
17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円安の5万9230円と急落。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては288.34円安。出来高は7110枚となっている。
TOPIX先物期近は3810.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59230 -360 7110
日経225mini 59215 -375 141231
TOPIX先物 3810.5 -0.5 13180
JPX日経400先物 34515 -45 364
グロース指数先物 769 -4 407
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3810.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59230 -360 7110
日経225mini 59215 -375 141231
TOPIX先物 3810.5 -0.5 13180
JPX日経400先物 34515 -45 364
グロース指数先物 769 -4 407
東証REIT指数先物 売買不成立
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