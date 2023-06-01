　17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円安の5万9230円と急落。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては288.34円安。出来高は7110枚となっている。

　TOPIX先物期近は3810.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.96ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59230　　　　　-360　　　　7110
日経225mini 　　　　　　 59215　　　　　-375　　　141231
TOPIX先物 　　　　　　　3810.5　　　　　-0.5　　　 13180
JPX日経400先物　　　　　 34515　　　　　 -45　　　　 364
グロース指数先物　　　　　 769　　　　　　-4　　　　 407
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース