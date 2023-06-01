【M1851 NAVY シルバー モデル 】 4月17日 発売 価格：29,480円

東京マルイは、エアーリボルバー プロ「M1851 NAVY シルバーモデル」を4月17日に発売する。価格は29,480円。

「エアーリボルバー プロ」シリーズより、アイボリータイプのグリップを装備した「M1851 NAVY」のシルバーモデルが登場。バレルやフレームにはシルバーのクリアパール塗装が施されているほか、シリンダーの「カンペチェ海戦」を描いたレーザーマーキング装飾もシルバーになっている。

また、操作可能な金属製のローディングレバーやシリンダーへ真鍮製のパーカッションキャップを取り付けギミックなど、弾をシリンダーに込める一連の操作プロセスを楽しめる。本物同様にバレルとシリンダー、フレームの3パートに分解できる。

可変ホップアップシステムが搭載されており、弾に回転をあたえることにより、少ないパワーで遠くまでBB弾を飛ばすことができる。0.12gまたは0.2gのBB弾に合わせて、ホップのかかり具合が調整可能となっている。

「M1851 NAVY シルバーモデル」

全長：339mm

銃身長：110mm

重量：450g（パーカッションキャップをセットした場合）

弾丸：6mm BB（0.12～0.2g）

動力源：無し（手動）

装弾数：6発

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※発売日は流通により前後する場合があります。