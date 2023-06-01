日経225先物：17日0時＝410円安、5万9180円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円安の5万9180円と急落。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては338.34円安。出来高は5575枚となっている。
TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.46ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59180 -410 5575
日経225mini 59170 -420 110980
TOPIX先物 3805 -6 9136
JPX日経400先物 34470 -90 298
グロース指数先物 769 -4 353
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.46ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59180 -410 5575
日経225mini 59170 -420 110980
TOPIX先物 3805 -6 9136
JPX日経400先物 34470 -90 298
グロース指数先物 769 -4 353
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース