　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円安の5万9180円と急落。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては338.34円安。出来高は5575枚となっている。

　TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.46ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59180　　　　　-410　　　　5575
日経225mini 　　　　　　 59170　　　　　-420　　　110980
TOPIX先物 　　　　　　　　3805　　　　　　-6　　　　9136
JPX日経400先物　　　　　 34470　　　　　 -90　　　　 298
グロース指数先物　　　　　 769　　　　　　-4　　　　 353
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース