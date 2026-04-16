ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ベトナム共産党書記長・国家主席、高速鉄道で中国広西チワン族自治区… ベトナム共産党書記長・国家主席、高速鉄道で中国広西チワン族自治区へ ベトナム共産党書記長・国家主席、高速鉄道で中国広西チワン族自治区へ 2026年4月16日 22時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、中国を国賓として訪問しているトー・ラム氏（中央）。（北京＝新華社記者／戴天放） 【新華社北京4月16日】中国を国賓として訪問しているベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が16日午前、高速鉄道で北京を出発し、広西チワン族自治区に向かった。中国訪問の日程を続ける。１６日、高速鉄道で広西チワン族自治区へ向かうトー・ラム氏（右）。（北京＝新華社記者／戴天放）１６日、高速鉄道で広西チワン族自治区へ向かうトー・ラム氏（右）。（北京＝新華社記者／戴天放）１６日、高速鉄道で運転室を見学するトー・ラム氏（中央）。（北京＝新華社記者／戴天放）１６日、高速鉄道で広西チワン族自治区へ向かうトー・ラム氏。（北京＝新華社記者／戴天放） リンクをコピーする みんなの感想は？