アレン様が番組収録に25分以上遅刻してた共演者に「ただのバカ」と激怒するシーンがあった。

【映像】アレン様が怒った人気著名人（実際に遅れてくる映像）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

番組冒頭、アレン様は開口一番「見てください。異様なスタートを切ってます」とコメント。なんといつもひろゆきが座っている席が空席になっており「結構怒ってるんだけど、本気で結構怒ってるのよ。遅刻を25分以上してきてるそうで…」と説明。真木よう子も「良くないよ」と呟くが、アレン様は「真木さんが天才は遅れるんだよって言ってましたけど、ただのバカだと思います」と一蹴した。

その後、小走りで現れたひろゆきが「ごめんなさい、ごめんなさい」と平謝りしながら着席。アレン様は「ちょっと何してんのよ〜！」とお怒り気味だが、ひろゆきは遅刻の理由を「いや、なんか教えられた時間が違ってて」と苦しい言い訳。

「いや、やっぱ朝って難しいっすよね」とマイペースに釈明するが、アレン様は「ちょっと待って、あんたのスケジュールに合わせてんだよ！みんな！」「何がよ！ 本当に」と猛烈なツッコミを浴びせ、現場は爆笑に包まれた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。