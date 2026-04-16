近藤真彦主演の映画「ハイティーン・ブギ」にヒロイン役で出演するなど、８０年代にグラビアを席巻した女優・武田久美子（５７）が１３日、ブログを更新。ＪＡＬビジネスクラスで住まいのある米サンディエゴに戻ったことを報告した。

サンディエゴへは成田から直行便で「ワインを楽しみながら美味しい機内食を堪能 それも映画を観て泣いたり笑ったりしながら」「普段家ではソファーにゆっくり座るという習慣が無い程リラックスが下手なので、、私はフライトが大好きなのです！！」と広々とした座席で高級ワインとともに機内食を堪能する写真などを投稿した。

料理はミシュラン三つ星を獲得した「レフェルヴェソンス」（西麻布）生江史伸シェフ監修による洋食で、前菜が真鯛の炙りとイセエビ入り春の豆サラダ、メインが牛フィレ肉のステーキだったよう。ステーキがどーん！とのったメインには、玉ねぎやトマトのローストなどが散りばめられた絵画のように美しい一品。ＳＮＳでも「もう数えきれない程の往復ですが、、」とし、食事は完食したことを明かし、「あっという間に到着でした」と報告した。

今回の投稿には「羨ましい」「めちゃめちゃ美しい美しい」「相変わらずお綺麗です」「いつもホント綺麗♥可愛いです♥」などの声が届いている。

武田は１９９９年に米国人男性と結婚し、サンディエゴに移住。２００２年に米国で長女を出産した（※１６年に離婚）。