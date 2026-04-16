「はしか」鹿児島市で新たに2人が感染

感染力の強い「はしか」。鹿児島市で新たに2人が感染したことが分かりました。

はしかの感染が確認されたのは、鹿児島市に住む20代の男女2人です。市によりますと、2人はいずれも15日陽性が判明し、発熱などの症状が出たということです。

このうち女性は、感染を広げるおそれがある今月13日から14日に市内の飲食店と商業施設を訪れていました。2人とも過去に2回、予防接種を受けていたということです。

鹿児島県内では 今年30人の感染が確認

はしかは感染力が強く、県内では今年、30人の感染が確認され、統計開始以来、最多です。

鹿児島市は、はしかが疑われる症状が出た場合は

▼事前に医療機関に連絡し、マスクを着けて受診することや

▼重症化を防ぐための予防接種の検討を呼びかけています。

はしか＝麻しんの注意点まとめ ワクチン受けていない年代・受けている年代を確認

「はしか」の予防接種についてあらためて確認です。

国によりますとはしかワクチンの定期予防接種は、1978年から始まりました。接種した回数は世代によって違います。

▼1972年9月30日以前に生まれた人はワクチンを受けていない可能性が高く、▼1972年10月から1990年4月1日生まれであれば1回、▼それ以降は2回接種している人が一般的となっています。

感染症が専門の鹿児島大学・西順一郎名誉教授は、「ワクチンの接種歴を確認し、うけたことがない人やはしかにかかったことがない人はワクチンの接種を検討してほしい」と呼びかけています。

麻しん（はしか）に関するQ&A（厚生労働省まとめを抜粋）

Q1 麻しんにかかったかも？と思うのですが、どうすればよいのですか？

発熱、発しんなどの麻しんのような症状がある 場合は、麻しんの疑いがあることをかかりつけ医または医療機関に電話等で伝え、受診が必要かどうかや注意点を確認してから、指示に従ってください。

医療機関へ移動する際は、周囲への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。

Q2 妊娠しているのですが、麻しんの流行が心配です。どうしたらよいでしょうか？

妊娠中に麻しんにかかると流産や早産を起こす可能性があります。

妊娠前であれば未接種・未罹患の場合、ワクチン接種を受けることを積極的に検討すべきですが、すでに妊娠しているのであればワクチン接種を受けることが出来ません。麻しん流行時には外出を避け、人込みに近づかないようにするなどの注意が必要です。

妊娠中の人の同居者などで、これまで麻しんに感染したことがない人や、ワクチンの接種が確認できないなど、感染する可能性が高い方がいる場合は、ワクチン接種等の対応について、かかりつけの医師に相談してください。

Q3 過去に麻しんにかかったことがあるのですが、予防接種を受けるべきでしょうか？

今まで麻しんにかかったことが確実である（検査で麻しんの感染が確認された場合）場合は、免疫を持っていると考えられることから、予防接種を受ける必要はありません。

しかし、麻しんかどうか明らかでない場合はかかりつけの医師にご相談ください。

たとえかかったことがある人がワクチン接種をしても副反応は増強しません。

もし、麻しん又は風しんの片方にかかったことがあっても、他方にはかかっていない場合、定期接種対象者は麻しん風しん混合ワクチンを定期の予防接種として受けることができます。

Q4 ワクチン接種を受けた方が良いのはどのような人ですか？

定期接種の対象年齢の人（1歳児、小学校入学前1年間の幼児）は、積極的勧奨の対象ですが、定期接種の時期にない人で、「麻しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことのない人」は、かかりつけの医師に相談してください。

詳しくは厚生労働省や自治体のホームページを確認してください。

・