EXILE、松本孝弘（B’z）とコラボした新曲「24karats GOLD LEGACY」のMV公開

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EXILEが、2007年から続く“24karats”シリーズの第5弾となる新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のMVを公開した。

■2007年から続く“24karats”シリーズの第5弾となる新曲

メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンは、まさにタイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽・ダンス・ファッションが最高純度で混ざり合ったシリーズ最高到達点とも言える作品に仕上がっている。

キャリアを重ねた今のEXILEだからこそ表現できる、アーティストとしての本質的な強さが存分に映し出された映像作品は圧巻のひと言だ。

なお、「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」は5月20日にリリースされる“24karats”シリーズの歴史と軌跡を刻んたベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』にも収録される。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『24karats GOLDEN BEST』

■関連リンク

EXILE OFFICIAL SITE

https://exile.jp/

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com/