　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1384円高の5万9518円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は17社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、上期業績予想を上方修正したテクノフレックス <3449> [東証Ｓ]、防衛関連のコアサプライヤーとして野村證券が買い推奨したシンフォニア　テクノロジー <6507> [東証Ｐ]、1対2の株式分割が材料視されたあさくま <7678> [東証Ｓ]など。そのほか、フクダ電子 <6960> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<4063> 信越化　　　　東Ｐ　化学
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業

<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器

<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7453> 良品計画　　　東Ｐ　小売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業

<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース