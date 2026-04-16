本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1384円高の5万9518円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は17社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、上期業績予想を上方修正したテクノフレックス <3449> [東証Ｓ]、防衛関連のコアサプライヤーとして野村證券が買い推奨したシンフォニア テクノロジー <6507> [東証Ｐ]、1対2の株式分割が材料視されたあさくま <7678> [東証Ｓ]など。そのほか、フクダ電子 <6960> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4063> 信越化 東Ｐ 化学

<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品

<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業



<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械

<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器

<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器

<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器

<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器



<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器

<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業

<7453> 良品計画 東Ｐ 小売業

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業



<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業

<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業



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