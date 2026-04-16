16日（木）、男子日本代表でセリエAのミラノに所属する大塚達宣が「SUPPORTERS MEETING 2026」の開催を発表した。

2025年8月の開催に続き、自身2回目となるサポーターミーティングが5月16日（土）13:00より、地元である大阪府枚方市の枚方市総合文化芸術センター本館 関西医大 小ホールで行われることとなった。

MCを務めるのはお笑いコンビ「ジェーン」の三浦リョースケさん。三浦さんはバレーボール経験者で、大塚と同じく吉本興業に所属している。また、スペシャルゲストには吉本興業所属で枚方市出身のお笑いコンビ「COWCOW」が登場する。

チケットは特製ブロマイド付きで8,500円。申し込みは、「大塚達宣OFFICIAL SITE」の月額または年額会員に登録している方に限り、1人1枚まで可能だ。17日（金）12:00～24日（金）23:59までの期間、専用のページにて申し込みを受け付けている。抽選結果は27日（月）18:00に発表を予定。なお、「大塚達宣OFFICIAL SITE」は月額500円で入会が可能となっている。

また、新グッズの発売も決定。「TATSU プリントTシャツ（6,200円）」と「TATSU サコッシュ（3,500円）」の2種類が用意され、どちらも本イベントのMCを務める三浦リョースケさんがデザインを担当した。

[写真]=吉本興業

イベント開催に伴い、大塚はコメントを発表している。

「いつも応援、ありがとうございます。今年も地元である枚方市で開催させてもらえることになりました！イタリアでの2シーズン目を通して経験できたことをサポーターの皆さんにお伝えできる場になれば嬉しいです。今年はネーションズリーグが大阪で開催されるので、色んなきっかけで地元のことを知ってもらえたら嬉しいですし、そして何より、同じ枚方市出身のCOWCOWさんに出演いただけることになったのが非常に楽しみです！！最高の想い出になると思いますので、ぜひ会場へお越し下さい！」