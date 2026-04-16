

Perfume

Perfumeアリーナツアー＆ドーム公演LIVE映像作品（5月27日発売）のジャケットが16日、公開された。

【写真】Perfume、アリーナツアー＆ドーム公演LIVE映像作品ジャケ写

この映像作品は、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1」ファイナル公演（4月20日）に加え、周年の締めくくりとして開催された「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」（9月23日公演）を収録。Perfume の節目を象徴する 2 つの公演が、完全版としてパッケージ化される。

さらに特典映像として、各地でのMCや「P.T.A.のコーナー」のハイライトに加え、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、さらにドーム公演の1日目のMCなど約147分を収録。ツアーの軌跡を多角的に追体験できる内容となっている。

また、アリーナツアーおよび東京ドーム公演を収録した完全版に加え、それぞれの公演を個別に楽しめる「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1」 「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」も同時リリースされる。

それぞれコンセプトAL「ネビュラロマンス 前篇/後篇」のコンセプトを掲げて構成されたライブパフォーマンスとなっており、公開されたジャケットもその世界観が象徴されたアートワークに。

そして、Perfume の結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ” -25years Document-』が、5月15日より全国公開となる。

このドキュメンタリー映画は、長年にわたり第一線を走り続けてきた Perfume が、節目となる25周年を迎える中で下した決断「コールドスリープ」に至るまでの過程を、長期密着の映像とともに描いた作品。華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られる“これまでにないリアル”なドキュメンタリーとなっている。

ドキュメンタリー映画で描かれる“決断の裏側”を知った上で観る LIVE 映像は、単なる記録を超えた意味を持ち、東京ドームという大舞台に立つまでの過程、そしてその瞬間に込められた想い--Perfume の 25年の歩みと未来が交差する作品となっている。