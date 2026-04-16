クラインが驚きのグラブ紹介

日米仰天のアイテムだ。ドジャースは15日（日本時間16日）、球団公式X（旧ツイッター）を更新し、ウィル・クライン投手の驚きのグラブを紹介している。

投稿されていたグラブはウェブ（網の部分）に透明のソフトタイプのケースが装着。その“窓”に「ポケモンカード」を入れることができるようになっている。奇想天外のデザインに、MLB公式も引用する形で投稿。「ウィル・クラインはウェブ（網の部分）にお気に入りのカードを表示できる新しい特注ポケモングラブを持っている」との文章を添えて、本人の写真を共有した。

公開された写真では人気ポケモン「バンギラス」のカードが収められていた。マウンド上で常に大好きなポケモンと一緒に戦える、夢のような特注品となっている。

遊び心満載のグラブだが、実用性やカードの価値を気にするファンからはツッコミの声もSNS上にあがっている。「カードが曲がっちゃって使えなくなる」「とてもクリエイティブなアイデアだが、私なら価値のあるカードを入れない」「高価な第1弾発売のカードじゃなくてよかった」「選手のベースボールカードだったらもっと粋なのに」「球じゃなくてグラブを見ちゃって集中できない」といった反応が寄せられていた。日本のファンからも「ポケモンすげ〜」と驚きの声が上がる中、「ウィル・クラインがバンギラス好きだと知った今、彼は大好きな選手の1人になった」と好感を持つファンも現れていた。

なお、ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は、このグラブは試合では使えない、と伝えている。さすがに規定に引っかかってしまうのだろう……。（Full-Count編集部）