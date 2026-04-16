大谷は今季3試合目の登板でもしっかり結果を残した(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平が圧巻投球だ。

現地4月15日に本拠地で行われたメッツ戦に先発。6回10奪三振2安打1失点と試合を作り2勝目をマークした。

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5年ぶりに投手専念となったことで注目されたこの試合、序盤から試合を支配した。

初回先頭のフランシスコ・リンドアを98マイル（約158キロ）の直球で空振り三振に仕留めるなど三者凡退でスタート。

2回も三者凡退として3回は一死後、MJ.メレンデスに左中間二塁打を許したが、後続を封じた。

4回も三者凡退。5回にメレンデスに一死一、二塁からエンタイトル二塁打を浴び、今季初めての失点とするとそこからギアを上げた。尚も一死二、三塁のピンチに160キロを連発、二死二、三塁で迎えたリンドアをこの日の最速となる100.4マイル（約162キロ）の直球で左直に仕留めるとポンとグラブをたたいた。

さらに6回も2番のルイス・ロベルト、3番のブレット・バティ、4番のボー・ビシェットから三者連続三振を奪う。6回を投げ95球、1失点、最速162キロ、10奪三振とゲームを支配、メッツ打線を封じ込めた。