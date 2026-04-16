【四則演算クイズ】解けると快感！ 空欄に当てはまる記号は？ 63と7の親和性がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
複雑に見える数式も、パズルを解くような感覚で向き合えば意外な答えが見えてくるものです。リラックスして、柔軟な思考を働かせてみましょう。
63 □ 7 □ 5 = 14
ヒント：まずは「63」と「7」をどう組み合わせれば、ゴールである「14」に近づきやすい数字が作れるかを考えてみましょう。九九の知識をフル回転させるのが近道ですよ！
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▼解説
どのように計算すれば「14」を導き出せるか、ステップごとに見ていきましょう。
63 ÷ 7 ＝ 9
9 ＋ 5 ＝ 14
バラバラに見える数字が、正しい記号によって1つの美しい数式として繋がる瞬間は、脳にとって最高の報酬になります。こうした論理的なパズルを日常に取り入れて、思考をクリアに保つ習慣を楽しんでくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
複雑に見える数式も、パズルを解くような感覚で向き合えば意外な答えが見えてくるものです。リラックスして、柔軟な思考を働かせてみましょう。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
63 □ 7 □ 5 = 14
ヒント：まずは「63」と「7」をどう組み合わせれば、ゴールである「14」に近づきやすい数字が作れるかを考えてみましょう。九九の知識をフル回転させるのが近道ですよ！
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正解：÷ と ＋正解は「÷（わる）」と「＋（たす）」でした。
▼解説
どのように計算すれば「14」を導き出せるか、ステップごとに見ていきましょう。
63 ÷ 7 ＝ 9
9 ＋ 5 ＝ 14
バラバラに見える数字が、正しい記号によって1つの美しい数式として繋がる瞬間は、脳にとって最高の報酬になります。こうした論理的なパズルを日常に取り入れて、思考をクリアに保つ習慣を楽しんでくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)