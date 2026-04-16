主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3593( 1479)
TOPIX先物 6月限 1922( 1243)
日経225ミニ 6月限 4029( 3677)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 909( 693)
TOPIX先物 6月限 783( 546)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 175( 0)
TOPIX先物 6月限 1168( 280)
日経225ミニ 6月限 68( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 926( 789)
TOPIX先物 6月限 1253( 443)
日経225ミニ 6月限 4047( 3979)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 765( 406)
TOPIX先物 6月限 282( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2278( 1275)
9月限 77( 71)
TOPIX先物 6月限 573( 395)
日経225ミニ 5月限 5403( 2129)
6月限 86591( 37055)
7月限 13( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1054( 622)
9月限 87( 81)
日経225ミニ 5月限 2578( 884)
6月限 45601( 20173)
7月限 32( 32)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 339( 339)
6月限 4494( 4494)
7月限 12( 12)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 714( 714)
9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 342( 342)
6月限 22035( 22035)
7月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3593( 1479)
TOPIX先物 6月限 1922( 1243)
日経225ミニ 6月限 4029( 3677)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 909( 693)
TOPIX先物 6月限 783( 546)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 175( 0)
TOPIX先物 6月限 1168( 280)
日経225ミニ 6月限 68( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 926( 789)
TOPIX先物 6月限 1253( 443)
日経225ミニ 6月限 4047( 3979)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 765( 406)
TOPIX先物 6月限 282( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2278( 1275)
9月限 77( 71)
TOPIX先物 6月限 573( 395)
日経225ミニ 5月限 5403( 2129)
6月限 86591( 37055)
7月限 13( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1054( 622)
9月限 87( 81)
日経225ミニ 5月限 2578( 884)
6月限 45601( 20173)
7月限 32( 32)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 339( 339)
6月限 4494( 4494)
7月限 12( 12)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 714( 714)
9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 342( 342)
6月限 22035( 22035)
7月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース