　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3593(　　1479)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1922(　　1243)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4029(　　3677)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 909(　　 693)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 783(　　 546)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 175(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1168(　　 280)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　68(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 926(　　 789)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1253(　　 443)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4047(　　3979)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 765(　　 406)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 282(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2278(　　1275)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　77(　　　71)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 573(　　 395)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5403(　　2129)
　　　　　 　 　 6月限　　　 86591(　 37055)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　13(　　　11)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1054(　　 622)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　87(　　　81)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2578(　　 884)
　　　　　 　 　 6月限　　　 45601(　 20173)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　32(　　　32)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 339(　　 339)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4494(　　4494)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　12(　　　12)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 714(　　 714)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 342(　　 342)
　　　　　 　 　 6月限　　　 22035(　 22035)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　12(　　　12)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース