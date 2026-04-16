銀座コージーコーナーは、4月20日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で夏季限定マドレーヌアソートを販売する。

5年連続モンドセレクション金賞を受賞した人気のマドレーヌシリーズから、夏の味わいを楽しめる季節限定アソートが登場する。



「夏のマドレーヌ（6個入）」

厳選した国産素材にこだわり、岡山県産の桃“白鳳”、広島県産瀬戸内レモン、北海道産メロンをそれぞれ使用した夏ならではの味わいのマドレーヌ3種と、定番人気の国産バターを使用したバターマドレーヌを、果実をデザインした見た目にも夏らしいボックスにアソートした。カジュアルなプチギフトにおすすめの6個入りと、夏の挨拶などの贈り物にも利用できる12個入りの2種類を用意。また、レモン、メロン、バター、オレンジ、アールグレイの5種のマドレーヌを7個ずつ計35個詰め合わせた大型ギフトもラインアップ。マドレーヌ各種は単品でも用意しているので、さまざまな用途に合わせて選べる。

ひと口ごとに広がる夏の味わいを楽しんでほしい考え。

「夏のマドレーヌ」「マドレーヌアソート」はオンラインショップでも、購入できる。



「夏のマドレーヌ（12個入）」

「夏のマドレーヌ（6個入）（12個入）」は、夏季限定マドレーヌの詰め合わせ。岡山県産の桃“白鳳（はくほう）”の芳醇な甘みと香りが広がる「もも」、広島県産瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさが広がる「レモン」、北海道産メロンを使用した芳醇な香りと豊かな風味の「メロン」の季節限定の味わいに、国産バターと卵の濃厚な味わいが魅力の「バター」。もも、レモン、メロンをデザインした夏らしいボックスにアソートした。



「マドレーヌアソート（35個入）」

「マドレーヌアソート（35個入）」は、広島県産瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさが広がる「レモン」、北海道産メロンを使用した芳醇な香りと豊かな風味の「メロン」の季節限定の味わいに、国産バターと卵の濃厚な味わいが魅力の「バター」、バレンシアオレンジの爽やかな味わい「オレンジ」、紅茶葉の香り豊かな「アールグレイ」をアソートした。厳選した素材のおいしさを引き立てた、風味豊かな味わいを楽しんでほしいという。



「レモンマドレーヌ」

「レモンマドレーヌ」は、広島県産瀬戸内レモンを使用した季節限定マドレーヌ。ふんわり、しっとり食感と、瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさを楽しんでほしいという。



「メロンマドレーヌ」

「メロンマドレーヌ」は、北海道産メロンを使用した季節限定マドレーヌ。ふんわり、しっとり食感と、メロンの芳醇な香りと豊かな風味を楽しんでほしいとのこと。



「マンゴーマドレーヌ」

「マンゴーマドレーヌ」は、アルフォンソマンゴーの華やかな香りと甘みが広がる季節限定マドレーヌ。ふんわり食感とトロピカルな風味を楽しんでほしいという。

［小売価格］

夏のマドレーヌ

6個入：583円

12個入：1166円

マドレーヌアソート（35個入）：3240円

レモンマドレーヌ：97円

メロンマドレーヌ：97円

マンゴーマドレーヌ：97円

（すべて税込）

［発売日］4月20日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp