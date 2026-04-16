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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【耐えられなかった】テスラモデルYL 購入&ステルスグレーを選んだ理由! 見積もり&付けたオプションレポート! モデル3やモデルYジュニパーと比較して違いは? TESLA MODEL YL 2026」を公開した。



ワンソクTube氏は、新たに3列シート化された「テスラ モデルY L」の購入を報告。単なるシート追加にとどまらない大幅な装備の進化や、テスラ独自のシステムから導き出される同車の魅力を熱弁している。



同氏は購入に至った3つの理由を解説する。1つ目に「脳がテスラ菌に侵されている」と独自の表現で語り、現在所有する「モデル3」での経験を提示。納車当初は不満があったものの、頻繁なシステムアップデートで車が進化していく点や、専用の急速充電器「スーパーチャージャー」によるストレスのない充電環境に惚れ込んでいると明かした。



2つ目の理由として、従来の「モデルY」と比較して「スルーできないくらい装備が充実している」点を挙げる。満充電での航続可能距離が788kmに向上したほか、電子制御ダンパーとアダプティブサスペンションの採用で乗り心地が改善されたと評価。映像では、実際に車内に乗り込んで内装設備をレビューしている。前席の電動オットマンや、2列目のシートベンチレーション、3列目のシートヒーターといった快適装備に触れ、「マジでミニバン潰しにきている」と驚きをあらわにした。



3つ目の理由として、127万円のCEV補助金に加え、期間限定の「スーパーチャージャー3年間無料」キャンペーンの存在を提示。燃料代が大幅に浮くメリットを強調し、「この機会を逃すわけにはいかん」と購入の決め手になったと語る。



最終的に、無償カラーである「ステルスグレー」に黒の内装を選択し、総額約846万円で購入した見積もりを公開。ワンソクTube氏は、高額な設定ではあるものの、大幅な装備拡充や手厚い補助金を考慮すれば「価格に見合った価値は十分ある」と総括し、購入を迷う視聴者の背中を押す内容となっている。