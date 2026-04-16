今年1月、埼玉県新座市の自宅アパートに女性の遺体を遺棄し、元交際相手の男が逮捕された事件で、警察はきょう、女性を殺害したとして男を再逮捕しました。

この事件は今年1月、埼玉県川越市に住む山本早苗さん（51）の遺体が新座市のアパートで見つかり、元交際相手の山口新容疑者（53）が死体遺棄やストーカー規制法違反などの疑いで逮捕されたものです。

その後の捜査で、山本さんを窒息させて殺害したことが分かり、警察はきょう、山口容疑者を殺人の疑いで再逮捕しました。

山口容疑者はこれまでの調べで、「山本さんの家の前で鼻を殴った」「車に押し込んで家に連れて行った」などと話しているということですが、山本さんを殺害したことについては「やっていません」と容疑を否認しています。

また、警察によりますと、2人は去年9月ごろに知り合い、一時期交際関係にあったとみられていますが、交際関係を解消したあと、山本さんは知人に対し「別れた後も言い寄られている」などと相談していたということです。

警察は、山口容疑者が山本さんを殺害した動機などについて調べを進めています。