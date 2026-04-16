マジか!? 吉田優利はこんなにインサイドから振り下ろすの!? 右腕の使い方にドロー打ちのヒントがあった
米国女子ツアーでツアー初優勝を目指して戦っている吉田優利。ドローヒッターである彼女のつかまるスイングをプロコーチの阿河 徹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】手元が背面側の低い位置から下りてくる！ 吉田のドライバースイング
◇ ◇ ◇吉田プロの一番の特徴は、「かなりインサイドから入れるドローヒッター」であるという点です。特にダウンで右腕がインサイドの非常に低いポジションから入ってきます。腕の動きとしては、少しアッパー気味のインサイド・アウト軌道。これは典型的なドローヒッターの形ですよね。ボールがつかまらないと悩んでいるアマチュアの方は多いですから、非常に参考になると思います。インサイドからクラブが入ってくる動きに伴って、もう一つ大きな特徴があります。それは、ダウンスでの上半身と下半身の捻転差です。彼女の捻転差は、驚異的と言ってもいいくらい大きい。インパクトの瞬間、下半身はすでにかなり左を向いているのに、上半身の右サイド、首も含めてまだ少し右を向いているような関係にあります。この動きもまた、ボールをしっかりとつかまえる方向に作用しています。面白いのは、彼女は比較的フェースをシャットには使わない、ということです。ではどうやってボールをつかまえているのかというと、今お話しした「上下の捻転差」と、「腕の軌道（インサイド・アウト）」という体の動きでつかまえているのです。フェースの開閉ではなく、体のダイナミックな動きでボールをコントロールしている点が、特徴的な動きと言えるでしょう。では、アマチュアの方がこの動きを真似するにはどうすればいいか。特徴的な右腕の使い方を体感するドリルがあります。右腕1本でボールを打ってみることです。クラブを体の背面側、後ろからインサイド・アウトの軌道で振ることを意識しましょう。ボールがスライスするのではなく、少しフックするような球筋が出れば、吉田プロのような腕の使い方ができている証拠です。まずはPWなどのやさしいクラブでやってみてください。彼女のスイングは非常に個性的ですが、ボールをしっかりとつかまえ、ドローボールを打ちたいと考えているアマチュアにとって、その動きは大きなヒントを与えてくれるはずです。■吉田優利よしだ・ゆうり／ 2000年生まれ、千葉県出身。国内ツアー通算4勝。23年にサロンパスカップでメジャー初優勝を達成。24年から主戦場を米国女子ツアーに移している。25年は「Vポイント×SMBCレディス」で優勝を飾った。米女子ツアーで初優勝を狙う。エプソン所属。■解説：阿河 徹あが・とおる／ 1976年生まれ。藤本佳則や塩見好輝ら数多くのツアープロを指導。現在は、東京都・井山ゴルフ練習場でレッスンをアマチュアに展開中。古今東西のスタープレーヤーのスイングに精通するレッスンプロ。◇ ◇ ◇●山下美夢有のショットを詳細分析！ 関連記事『山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】手元が背面側の低い位置から下りてインサイド・アウトに振る 吉田のドライバースイング
山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策
渋野日向子、前傾が浅くなりミス減少！ 実はレイドオフより安定する“タテ振り”の効果
ロボット計測で判明！ 31種のボールを試打検証したら一番飛距離が出たのはホンマ『D-1』だった
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】
【連続写真】手元が背面側の低い位置から下りてくる！ 吉田のドライバースイング
◇ ◇ ◇吉田プロの一番の特徴は、「かなりインサイドから入れるドローヒッター」であるという点です。特にダウンで右腕がインサイドの非常に低いポジションから入ってきます。腕の動きとしては、少しアッパー気味のインサイド・アウト軌道。これは典型的なドローヒッターの形ですよね。ボールがつかまらないと悩んでいるアマチュアの方は多いですから、非常に参考になると思います。インサイドからクラブが入ってくる動きに伴って、もう一つ大きな特徴があります。それは、ダウンスでの上半身と下半身の捻転差です。彼女の捻転差は、驚異的と言ってもいいくらい大きい。インパクトの瞬間、下半身はすでにかなり左を向いているのに、上半身の右サイド、首も含めてまだ少し右を向いているような関係にあります。この動きもまた、ボールをしっかりとつかまえる方向に作用しています。面白いのは、彼女は比較的フェースをシャットには使わない、ということです。ではどうやってボールをつかまえているのかというと、今お話しした「上下の捻転差」と、「腕の軌道（インサイド・アウト）」という体の動きでつかまえているのです。フェースの開閉ではなく、体のダイナミックな動きでボールをコントロールしている点が、特徴的な動きと言えるでしょう。では、アマチュアの方がこの動きを真似するにはどうすればいいか。特徴的な右腕の使い方を体感するドリルがあります。右腕1本でボールを打ってみることです。クラブを体の背面側、後ろからインサイド・アウトの軌道で振ることを意識しましょう。ボールがスライスするのではなく、少しフックするような球筋が出れば、吉田プロのような腕の使い方ができている証拠です。まずはPWなどのやさしいクラブでやってみてください。彼女のスイングは非常に個性的ですが、ボールをしっかりとつかまえ、ドローボールを打ちたいと考えているアマチュアにとって、その動きは大きなヒントを与えてくれるはずです。■吉田優利よしだ・ゆうり／ 2000年生まれ、千葉県出身。国内ツアー通算4勝。23年にサロンパスカップでメジャー初優勝を達成。24年から主戦場を米国女子ツアーに移している。25年は「Vポイント×SMBCレディス」で優勝を飾った。米女子ツアーで初優勝を狙う。エプソン所属。■解説：阿河 徹あが・とおる／ 1976年生まれ。藤本佳則や塩見好輝ら数多くのツアープロを指導。現在は、東京都・井山ゴルフ練習場でレッスンをアマチュアに展開中。古今東西のスタープレーヤーのスイングに精通するレッスンプロ。◇ ◇ ◇●山下美夢有のショットを詳細分析！ 関連記事『山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】手元が背面側の低い位置から下りてインサイド・アウトに振る 吉田のドライバースイング
山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策
渋野日向子、前傾が浅くなりミス減少！ 実はレイドオフより安定する“タテ振り”の効果
ロボット計測で判明！ 31種のボールを試打検証したら一番飛距離が出たのはホンマ『D-1』だった
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】