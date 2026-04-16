ナイツの土屋伸之が１６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」で、爆笑問題・太田光の「日芸美術学科は影が薄い」説について、「美術学科の名誉のために言っておきます」とその理由を説明した。

土屋は「聞きました？」と太田が土屋の日芸美術学科合格に触れたラジオに言及。「（美術学科は）影が薄いっていうのは、確かにそうなんです。芸能人とかがいない。日芸美術学科出身が。美術界はいるけど芸能界はいない」と太田の言い分を認めた。

その上で「美術学科は課題とかが多くて、教職を取っている人もいて、教科をいっぱい取らないといけなかったり、画材も高いんで、バイトもいっぱいするんで、サークルに入っている子が極端に少ない。だから他学科の人と交流がないから影が薄いっていうのは、美術学科の名誉のために言っておきます」と、学業が忙しいことが影の薄い理由だと説明していた。

太田は１４日のＴＢＳラジオ「爆笑問題カーボーイ」で土屋の合格について「美大、美大って言ってたから、武蔵美か多摩美と思ってたら日芸だって。笑っちゃったんだけど、日芸の美術学科って、一番影が薄い。みんな知らないでしょ？日芸に美術学科があるって」「影が薄いヤツが集まっているのが美術学科。美大って呼べないからね」などと話していた。太田も相方の田中裕二も日芸に入学している。