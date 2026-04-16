BDZ-FBW2200

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　「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー

BDZ-FBW2200（ソニー）

2位　AQUOS 4Kレコーダー

4B-C20GT3（シャープ）

3位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T205（パナソニック）

4位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T203（パナソニック）

5位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T303（パナソニック）

6位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T405（パナソニック）

7位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4TS204S（パナソニック）

8位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T403（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T305（パナソニック）

10位　AQUOS 4Kレコーダー

4B-C40GT3（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。