◇NBA・プレーイントーナメント 76ers109ー97マジック（2026年4月15日 エクスフィニティ・モバイル・アリーナ）

NBA76ersは、15日（日本時間16日）にプレーイン・トーナメントでマジックと激突。本拠地で2季ぶりのプレーオフ進出を決めた。

“レジェンド”アレン・アイバーソン氏がコートサイド観戦する中で、選手たちが躍動した。

前半はシーソーゲームの展開で59―55と4点リードで折り返した。第3Qになると、最大11点リードを奪って一気に突き放した。最終Qには、相手の猛追を受けながらも、106―97の残り41秒でアンドレ・ドラモンドのジャンプショットでトドメを刺した。リードを守り切って2季ぶりのプレーオフ進出を決めた。

タイリース・マキシーがチーム最多31得点の大活躍。ルーキーのVJ・エッジコムが19得点11リバウンドのダブルダブルを達成。ポール・ジョージも16得点などスタメン5選手のうち4選手が2桁得点をマークした。

この勝利で東7位を獲得した76ersは、プレーオフ1回戦で東2位のセルティックスと対戦する。

敗れたマジックは、17日（同18日）にホーネッツと東8位を懸けて激突する。