「To LOVEるダークネス」よりチャイナドレス姿のネメシスがタイトーのプライズ「Desktop Cute」に登場決定！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ネメシス～チャイナドレスver.～】 展開日：未定
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ネメシス～チャイナドレスver.～」の商品化決定を発表した。展開日は未定。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「ネメシス」のチャイナドレス姿を、同社のプライズ「Desktop Cute フィギュア」シリーズで商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品を発表しており、黒色のチャイナドレスを纏い、挑発するような表情をしたネメシスの姿を確認することができる。
【速報‼】Desktop Cute (デスクトップキュート)フィギュアより、- タイトートイズ (@Taito_Toys) April 15, 2026
『To LOVEるダークネス』の #ネメシス がチャイナドレス姿で登場決定❣
大胆に開いた足がセクシー💕
可愛さを身近に感じられる、座りポーズのフィギュアシリーズです❤
続報をお楽しみに！#ToLOVEるダークネス #toloveru_d pic.twitter.com/AEBd1TUZ5j
(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会