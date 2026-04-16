新型「インサイト」発売！

ホンダは2026年4月16日、新型乗用EV（電気自動車）「INSIGHT（インサイト）」を翌17日に発売することを発表しました。

1999年に量産ハイブリッドカーとして誕生して以来、常に時代のニーズを“洞察”し、電動化の道を切り拓いてきたインサイト。4代目となる新型は、その志を継承しながら、新たにクロスオーバーSUVとしてEVの新たな価値を提案します。

【画像】超カッコいい！ これが「新型インサイト」です！（30枚以上）

インサイトの歴史は、常に時代の先端を行くスタイルの変遷でもありました。1999年、量産車世界最高水準の燃費性能を誇る2ドアクーペとして初代が誕生。2009年の2代目は実用性を重視した5ドアハッチバック、2018年の3代目は上質なミドルセダンへと姿を変えてきました。

そして今回、2022年の国内販売終了から約3年半ぶりの復活を遂げた4代目の新型インサイトは、これまでのセダンやハッチバックの枠を超えたクロスオーバーSUVという形態に変化しました。

開発責任者の小池久仁博氏は、この名を選んだ背景を次のように語ります。

「これまでインサイトという車名は、時代のニーズを先取りする先駆者に使ってきました。ガソリン車に代わる“ハイブリッドの先駆者”という初代からの使命をさらに発展させ、4代目では“BEVの先駆者”になってほしいという思いを込め、この歴史ある特別なネーミングを冠することにしました」

未来感あふれるデザインと、どの席でも心地よい空間をもつ新型インサイトは、際立つ存在感と圧倒的な心地よさを併せ持つ「個性派EV」として開発されました。

クロスオーバーSUVへと進化した新型「インサイト」（4代目）

エクステリアは、シャープで伸びやかな造形によりカタマリを前方へ押し出すような突進感を与え、未来感と力強い躍動感を表現しています。

室内空間は、包み込むようなラウンドデザインに上質なソフトパッド素材やLEDアンビエントランプを採用し、どこに座っても心地よく一体感のある空間を目指しました。

前席は高いアイポイントによる見晴らしの良い視界を確保し、ヘッドアップディスプレーを主体としたメーター構成で安心感の高い運転環境を提供。後席も大きな足元スペースとリクライニング機能を備え、長時間の移動でも快適な空間を実現しています。

また、二段設定が可能なラゲッジボードを備えた大容量の荷室により、日常からレジャーまで幅広く対応します。

五感を満たす快適装備と車内の快適性を極める装備として、後席の乗員有無を自動判別して空調出力を最適化する「インテリジェントヒーティングシステム」をホンダ初搭載。

ドアパネルやインパネ下部のロアカバーに内蔵されたヒーターを直接温めることで、「輻射熱」によって体をじんわりと、かつ素早く温めます。

さらに、風を強く出す必要がないため肌の乾燥を防げるほか、消費電力を大幅に抑えることが可能。電費を改善し、冬場の航続距離を約5%向上させることに成功しました。

さらに、6種類から選べるアロマディフューザーや、12個のスピーカーを最適配置した「BOSEプレミアムサウンドシステム」が、移動時間を上質なひとときへと変えていきます。

走行性能においては、EVならではの滑らかで静かなフィールを活かしつつ、ドライバーの操作に素直に応える操縦性を追求。4つのドライブモードを備え、特に「SPORT」モードではアクティブサウンドコントロールにより加速感を音で演出するなど、操る喜びを融合させています。

パワーユニットは、高出力なドライブユニットと薄型大容量バッテリーを組み合わせ、WLTCモードで535kmの航続距離を達成しました。急速充電は約40分で可能であり、最大1500Wの電気を取り出せる外部給電機能も備えています。

安全面では、先進の安全運転支援機能「Honda SENSING」を標準装備し、日常のあらゆるシーンで乗員に安心感を提供します。

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新型インサイトの価格（消費税込）は550万円で、3000台の限定販売となります。

ボディカラーは、日本初採用の新色「アクアトパーズ・メタリックII」を含む全5色を展開。さらにオンラインストア「Honda ON」専用の数量限定モデルとして、ホワイト内装の「Limited Edition」も設定されます。