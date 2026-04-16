通学路を守る黄色の安心！ コープ共済連「ランドセルカバー寄贈」

記事ポイント コープ共済連が全国の新一年生にランドセルカバー約30万枚を寄贈しています。黄色のランドセルカバーが通学時の視認性を高め、地域の見守りを後押ししています。ＣＯ・ＯＰ共済が交通安全学習や個人賠償責任保険で子どもの暮らしを支えています。 コープ共済連が全国の新一年生にランドセルカバー約30万枚を寄贈しています。黄色のランドセルカバーが通学時の視認性を高め、地域の見守りを後押ししています。ＣＯ・ＯＰ共済が交通安全学習や個人賠償責任保険で子どもの暮らしを支えています。

コープ共済連が、2026年度に小学校へ入学する新一年生に向けてランドセルカバーを寄贈しています。

黄色のカバーが通学時の視認性を高め、地域ぐるみで子どもを見守るきっかけになっています。

全国の小学校と連携した取り組みが、春の通学路で安心につながる活動として注目されます。

コープ共済連「ランドセルカバー寄贈」

寄贈時期：2026年2月から3月寄贈枚数：298,529枚（2026年3月31日時点）寄贈先：全国の小学校5,978校の新一年生目的：交通事故防止と安全意識の向上視認性の高い黄色のカバーに「コーすけ」をデザイン

コープ共済連が寄贈するランドセルカバーは、新一年生の存在をドライバーや地域の大人が気づきやすい仕様です。

地域と学校が連携する取り組みが、通学に慣れない時期の事故防止に役立ちます。

着用イメージ

ランドセルカバーの明るい黄色が、通学路や生活道路で子どもの姿を見つけやすくします。

キャラクター入りのデザインが、子どもにとって入学の楽しみにつながる点も魅力です。

継続する交通安全支援

ＣＯ・ＯＰ共済が歩行時の安全対策に加え、自転車利用時の事故防止にも取り組んでいます。

交通ルールやマナーを学べるプログラムが、成長に合わせた安全意識づくりを支えます。

個人賠償責任保険が、万一の事故に備えたい家庭の安心にもつながります。

コープ共済連の取り組みは、子どもの通学を地域全体で支える仕組みとして広がっています。

ランドセルカバーの寄贈は、見守りの意識を自然に高める実用的な活動です。

交通安全学習や保険の提供も、日々の暮らしに寄り添う支援として利用できます。

コープ共済連が新一年生の安全な通学を支えるランドセルカバー寄贈の紹介でした。

よくある質問

Q. ランドセルカバーは誰に配られていますか？

A. ランドセルカバーは、2026年度に小学校へ入学する全国の新一年生に寄贈されています。

Q. ランドセルカバーの特徴は何ですか？

A. ランドセルカバーは視認性の高い黄色を採用し、ＣＯ・ＯＰ共済のキャラクター「コーすけ」がデザインされています。

Q. ＣＯ・ＯＰ共済はほかにどんな交通安全の取り組みをしていますか？

A. ＣＯ・ＯＰ共済は、自転車事故防止学習プログラムの提供や個人賠償責任保険の案内を通じて交通安全を支えています。

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