夜遅く帰ってきてからでも◎材料3品で完成「しらたき」のおつまみ5選

夜食べても大丈夫なおつまみ

今日はちょっと飲みたいかも。そう思って時計を見て、さすがにこの時間にコッテリ系のおつまみはまずい……と思ったことはありませんか？ そこまで深夜でなくても、お酒はカロリーが高いので、せめておつまみはヘルシーにしたい。そう思っている人は多いはず。今回は、そんなとき頼りになるおつまみをご紹介！



ヘルシーで頼れる「しらたき」

今回フィーチャーしたのは「しらたき」のおつまみ。しかも「しらたきを」含め、3つの食材でできる簡単レシピをピックアップしました。「しらたき」はご存じのとおり、低カロリーのこんにゃくと同じ成分のものを細長くして固めたもの。だからヘルシー！ 夜食べても、高カロリーのお酒のお供にしても、罪悪感を持たずにすみますね。



韓国のりと明太子が好相性！

柚子こしょうがクセになる

豚バラの旨味を吸ったしらたきが最高

春雨の代わりにしらたきが大活躍！

ピリ辛でビールが止まらない

どれもお酒が進みそうな濃いめの味わい。あと一品欲しいときにも簡単に作れて重宝しますね。「しらたき」は保存もきくし、家にないときは、近くのコンビニで手軽に買えるところも嬉しい。夜にふと食べたくなった、買い物に行けなかった……などというときにも大助かり。さっそく今日の晩酌にいかがですか？