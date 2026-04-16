「カローラツーリング」に寄せられる販売店の声

トヨタのステーションワゴンモデル「カローラツーリング」は、販売店においてどのような評価を受けているのでしょうか。

カローラは1966年に登場して以来、世界150以上の国と地域で販売されてきたモデルです。累計販売台数は5000万台以上に達しており、長年にわたり幅広い層に支持されています。

【画像】まもなく新型発売!? これが現行トヨタ「ステーションワゴン」です！（18枚）

カローラツーリングは、その12代目カローラシリーズにおけるワゴンモデルとして2019年9月に登場しました。

TNGAプラットフォームが採用され、低重心のスタイリングと安定した走行性能、取り回しの良さが両立されています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mmです。

エクステリアは低重心で伸びやかなシルエットが特徴で、前後のホイールフレアを強調したワイドなスタンスが採用されています。フロントには大型のロアグリルとメッシュグリルが組み合わされ、スポーティな印象を与えるデザインとされています。

インテリアは、薄型でワイドなインストルメントパネルにより開放感のある空間が確保されています。操作系はシンプルにまとめられ、視認性と操作性に配慮された設計です。

W×Bグレードではスポーティシートが標準装備されるほか、ブラックとホワイトの内装色が設定されるなど、質感とデザイン性の両立が図られています。

直近では2025年5月19日に一部改良が施されました。

パワートレインは、この改良で1.8リッターハイブリッドに一本化されています。駆動方式は2WD（FF）に加え、電気式4WDシステムE-Fourも設定されています。燃費はX・2WDのモデルで29.5km／L（WLTCモード）を達成しています。

また、装備内容の見直しも行われています。例えばW×Bグレードではドライブレコーダーやデジタルキー、ディスプレイオーディオplusなどが標準装備とされ、利便性が高められています。

ほかにもGグレードではブラインドスポットモニターやパーキングサポートブレーキなどの安全装備だけでなく、アルミホイールやLEDフロントフォグランプなどのエクステリアについても改良が施されました。

カローラツーリングについてトヨタ販売店の担当者は次t着のように話します。

「多くのユーザー様から2025年の改良以降もお問い合わせがあります。

なかでもW×Bグレードが人気です。年齢層が若い夫婦の方々や1人乗り、2人乗りをメインと考えているユーザー様からオーダーがあります。

若い夫婦や1人乗り、2人乗りをメインとされているユーザー様からは『運転席と助手席が広くて快適だから良い』などの点を評価して頂いています。

また、『車高が低いクルマが好きだけど、セダンは荷室が狭いのでカローラツーリングがちょうどいい』とステーションワゴンのラインナップが数少ないという点から決め打ちで購入をされる人もいました」

このように、扱いやすいボディサイズに加え、外観デザインや室内空間のバランス、安全装備の充実などが評価されていることが分かります。

カローラツーリングの価格（消費税込）は、235万9500円から341万6600円です。