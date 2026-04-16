「中盤を支配していた」アーセナル戦で躍動した守田英正を対戦国メディアが称賛！「モリタは素晴らしい活躍」【CL準々決勝】
現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングがプレミアリーグ首位のアーセナルと敵地エミレーツで激突した。
７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としたスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発したなか、いくつか決定機を作るも最後までゴールを奪えず。０−０で引き分けて２戦合計０−１となり、敗退が決まった。
それでも78分までプレーした日本人MFは攻守に奮闘。ピッチ中央でボールに絡んで攻撃の起点となり、守備では何度もピンチの芽を摘むなど躍動した。
そんな守田に対して、英国のポッドキャスト番組『Touchline Fracas』はXで「モリタは今日、素晴らしい活躍だった。中盤を支配していた」と賛辞を贈っている。
対戦国メディアも感嘆するパフォーマンスだったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としたスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発したなか、いくつか決定機を作るも最後までゴールを奪えず。０−０で引き分けて２戦合計０−１となり、敗退が決まった。
それでも78分までプレーした日本人MFは攻守に奮闘。ピッチ中央でボールに絡んで攻撃の起点となり、守備では何度もピンチの芽を摘むなど躍動した。
そんな守田に対して、英国のポッドキャスト番組『Touchline Fracas』はXで「モリタは今日、素晴らしい活躍だった。中盤を支配していた」と賛辞を贈っている。
対戦国メディアも感嘆するパフォーマンスだったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…