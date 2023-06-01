ソニーの「ULT FIELD 3」

置き場所を選ばないワイヤレススピーカーが人気だ。近距離無線通信「ブルートゥース」でスマートフォンやパソコン、テレビとつなげるのが一般的だ。技術の進化によって音質が向上しており、コンパクトなサイズでも迫力のある低音が楽しめる。防水タイプのほか、デザイン性が高く、部屋を彩る調度品としての機能を併せ持つ商品も登場している。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

ソニーの「ULT FIELD 3」は、低域を増強する「ULTボタン」を押すと、パワフルで深みのある重低音を体感できる。肩に掛けるひもが付属し、屋外に持ち出しやすい。防水。ソニーストアの販売価格は2万7500円。

サンワサプライ（岡山市）の「ポータブル防水Bluetooth（ブルートゥース）スピーカー 400―SP125」は、お風呂でも使える防水仕様だ。突然の雨や水しぶきにも強く、キャンプにも適している。ストラップが付き、浴室の壁に掛けることができる。価格は3980円。

輸入代理店ネイビーズ（東京）が販売を手がけるスイスの音響機器ブランド「GENEVA（ジェネバ）の「DUO（デュオ）」は、高さ19センチの円筒形のスピーカーを本革で包み、高級感がある。ステレオとして使えるよう2台セットで販売。価格は6万9300円。（いずれも価格は変動する場合があります）

サンワサプライの「ポータブル防水Bluetoothスピーカー 400―SP125」

ネイビーズが販売する「DUO」