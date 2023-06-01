岡田将生、自然体の佇まいで柔らかな表情をみせる 「Biodance」ブランド初となる日本公式アンバサダーに就任
俳優の岡田将生が、韓国発グローバルビューティーブランド「Biodance」（バイオダンス）初の日本公式アンバサダーに就任した。
【写真】相性バッチリ！兄弟役を演じる岡田将生＆染谷将太
明日17日より放送スタートのTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（後10:00〜）では、“刑事”として真剣な眼差しをみせる岡田が、透明感あふれる柔らかな表情でBiodanceのブランドイメージを一変させる。
Biodanceは、「誇張のない自然体の佇まいと信頼感のあるイメージ、そして内面の深さを感じさせる姿勢」が岡田を起用するに至った背景だと明かした。今回のアンバサダー起用は、単なるモデル起用にとどまらず、日本市場と長期的な関係を築いていくためのものと説明。岡田を日本公式アンバサダーに迎え、進化を遂げる同ブランドの今後に注目だ。
【写真】相性バッチリ！兄弟役を演じる岡田将生＆染谷将太
明日17日より放送スタートのTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（後10:00〜）では、“刑事”として真剣な眼差しをみせる岡田が、透明感あふれる柔らかな表情でBiodanceのブランドイメージを一変させる。
Biodanceは、「誇張のない自然体の佇まいと信頼感のあるイメージ、そして内面の深さを感じさせる姿勢」が岡田を起用するに至った背景だと明かした。今回のアンバサダー起用は、単なるモデル起用にとどまらず、日本市場と長期的な関係を築いていくためのものと説明。岡田を日本公式アンバサダーに迎え、進化を遂げる同ブランドの今後に注目だ。