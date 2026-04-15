2026年4月9日、日本の新人タレントの名前が「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭（もうりらん）と同姓同名であるとして、中国のネットユーザーの間で大きな話題となっている。

同日、新人タレントの毛利は、所属事務所のX（旧ツイッター）の公式アカウントにて「こんにちは毛利蘭です！。中学生になりました。福岡から沖縄へ引越しをして、新しい環境で活動させていただくことになりました！。まだまだこれからですが、たくさん経験して成長できるよう頑張ります！。これからも応援よろしくお願いします！」と投稿。所属事務所は「名前は本名です。両親は、名探偵コナンという作品のこともよく知らず、同じ名前の登場人物がいることも知りませんでした。子育てをしていく過程で、コナンという作品に同じ名前のキャラクターがいることを把握したそうです」とコメントしている。

これが中国のSNS・微博（ウェイボー）で534万人以上のフォロワーを持つブロガーに紹介されると、中国のネットユーザーからは「本当に毛利家の人なんだ」「実際にこういう名前の人っているんだね」とのコメントや、「この名前、そこまで珍しいわけでもないでしょ」「声優にも（『美少女戦士セーラームーン』の登場キャラクターと同姓同名の）水野亜美って人いるし、名前がかぶること自体はそんなに珍しくないよ」との意見が寄せられた。

一方で、「正直あまり信じてない。名前もたぶんわざと（つけた）でしょ」「そもそもそういう業界って芸名使うのが普通じゃない？。本名を使ってるってことは、ちょっと話題に乗っかろうとしてるのかもね」「13年生まれの子の親が毛利蘭を全く知らないなんてあり得る？」「03年生まれならまだ信じるけど、13年生まれで親が『名探偵コナン』を知らないって、さすがに笑うわ」と疑うコメントも相次いだ。

そのほか、「空手できる？」「じゃあその子のお父さんは毛利小五郎（こごろう）？」「安全のためにこの子から距離を置いたほうがいいんじゃない？（笑）」との冗談も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）