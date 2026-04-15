PompadollS、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマ「リトルワールド」6月24日CD発売決定＆予約スタート！

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4月14日に配信リリースされた、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマに起用されているPompadollSの新曲「リトルワールド」のCDが、6月24日に発売されることが決定。あわせて予約受付もスタートした。

本作CDには、メンバーの五十嵐および但馬による手書きの楽譜をはじめ、五十嵐描きおろしのイラストステッカーシール、便箋セットなど、充実した特典が同梱される。

さらに、「リトルワールド」のMusic Videoが、本日4月15日（水）21:00よりプレミア公開されることも決定した。楽曲の世界観をより深く体感できる映像作品にも注目だ。

●配信情報

Digital Single

「リトルワールド」

配信中



配信リンクはこちら

https://Pompadoll.lnk.to/littleworld

●リリース情報

New Single

「リトルワールド」

6月24日発売

予約はこちら

https://Pompadoll.lnk.to/little_world

【完全生産限定盤】

内容：CD／「リトルワールド」手書き楽譜／五十嵐描きおろしステッカーシール／便箋セット

価格：￥1,900（税込）

品番：SECL-3317〜3318

＜CD＞

M1. リトルワールド

M2. リトルワールド - Instrumental

CDショップ購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。

楽天ブックス：オリジナルポストカード（楽天 ver.）

タワーレコード：オリジナルスマホステッカー

セブンネット：オリジナルアクリルチャーム

HMV：オリジナルポストカード（HMV ver.）

※特典付与の有無はご予約・ご購入時に各店舗にご確認ください。

●ライブ情報

PompadollS One Man Tour 「SOUND OF ROCK」

2026年4月19日(日)北海道・札幌Bessie Hall

2026年5月15日(金) 韓国・Seoul Wanderloch Hall

2026年6月6日(土)東京・Zepp Shinjuku

チケット

https://eplus.jp/pompadolls/

●作品情報

TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」

2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！

TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜

ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30〜WEB最速配信！

そのほか配信サイトでも順次配信！

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。

【原作】

堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)

【スタッフ】

監督：谷 東

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：福地友樹

サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和

プロップデザイン：杉村友和

美術監督：西山正紀

色彩設計：上野夏子

3Dディレクター：鈴木雅臣

撮影監督：久保田 淳(シアン)

編集：谷 東、榎田美咲(エディッツ)

音響監督：矢野さとし

音楽：松田彬人

音楽制作：POPHOLIC

音楽制作協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：FelixFilm

【キャスト】

浅葱優希也：石川界人

桜 みく：伊藤美来

浅葱若菜：丸岡和佳奈

東雲匡琉：子安武人

花葉雛子：小倉 唯

萌木菜月：本渡 楓

OPテーマ：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」

EDテーマ：PompadollS「リトルワールド」

＜PompadollS プロフィール＞

2024年1月活動開始。

童話をモチーフとした楽曲と現実世界が交差する世界観。

唯一無二のクラシックピアノとパンク＆ハードロックの掛け合わせ。

迫力ある演奏力を兼ね備えた、東京発の新世代ピアノロックバンド。

童話『ヘンゼルとグレーテル』を題材にした代表曲「悪食」が日本や韓国の10代の琴線に触れTikTokで1,000万再生を突破。

日本のSpotifyバイラルチャート1位を記録すると、韓国のSpotifyバイラルチャート4位を獲得する。その後、SNSでさらに注目を集め、「悪食」は500万ストリーミング達成。

2025年6月に開催された初の東京ワンマンライブは即日完売。2026年6月にはZepp Shinjukuでのワンマンライブを予定している。

さらに、国内主要フェスへの出演に加え、韓国でも支持を拡大しており、2026年5月に開催予定のソウル公演はチケット受付開始から1分で完売！

映像・アートワーク・楽曲すべてを自ら手がけ、10代を中心に熱狂的なファン層を形成している。

©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」公式サイト

https://www.aishiteru-game.com

PompadollS オフィシャルサイト

https://pompadolls.bitfan.id/