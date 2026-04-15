PompadollS、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマ「リトルワールド」6月24日CD発売決定＆予約スタート！
4月14日に配信リリースされた、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマに起用されているPompadollSの新曲「リトルワールド」のCDが、6月24日に発売されることが決定。あわせて予約受付もスタートした。
本作CDには、メンバーの五十嵐および但馬による手書きの楽譜をはじめ、五十嵐描きおろしのイラストステッカーシール、便箋セットなど、充実した特典が同梱される。
さらに、「リトルワールド」のMusic Videoが、本日4月15日（水）21:00よりプレミア公開されることも決定した。楽曲の世界観をより深く体感できる映像作品にも注目だ。
●配信情報
Digital Single
「リトルワールド」
配信中
配信リンクはこちら
https://Pompadoll.lnk.to/littleworld
●リリース情報
New Single
「リトルワールド」
6月24日発売
予約はこちら
https://Pompadoll.lnk.to/little_world
【完全生産限定盤】
内容：CD／「リトルワールド」手書き楽譜／五十嵐描きおろしステッカーシール／便箋セット
価格：￥1,900（税込）
品番：SECL-3317〜3318
＜CD＞
M1. リトルワールド
M2. リトルワールド - Instrumental
CDショップ購入特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。
楽天ブックス：オリジナルポストカード（楽天 ver.）
タワーレコード：オリジナルスマホステッカー
セブンネット：オリジナルアクリルチャーム
HMV：オリジナルポストカード（HMV ver.）
※特典付与の有無はご予約・ご購入時に各店舗にご確認ください。
●ライブ情報
PompadollS One Man Tour 「SOUND OF ROCK」
2026年4月19日(日)北海道・札幌Bessie Hall
2026年5月15日(金) 韓国・Seoul Wanderloch Hall
2026年6月6日(土)東京・Zepp Shinjuku
チケット
https://eplus.jp/pompadolls/
●作品情報
TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」
2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！
TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜
MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜
BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜
ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30〜WEB最速配信！
そのほか配信サイトでも順次配信！
※放送・配信日時は変更になる場合がございます。
【原作】
堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)
【スタッフ】
監督：谷 東
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：福地友樹
サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和
プロップデザイン：杉村友和
美術監督：西山正紀
色彩設計：上野夏子
3Dディレクター：鈴木雅臣
撮影監督：久保田 淳(シアン)
編集：谷 東、榎田美咲(エディッツ)
音響監督：矢野さとし
音楽：松田彬人
音楽制作：POPHOLIC
音楽制作協力：ミリカ・ミュージック
アニメーション制作：FelixFilm
【キャスト】
浅葱優希也：石川界人
桜 みく：伊藤美来
浅葱若菜：丸岡和佳奈
東雲匡琉：子安武人
花葉雛子：小倉 唯
萌木菜月：本渡 楓
OPテーマ：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」
EDテーマ：PompadollS「リトルワールド」
＜PompadollS プロフィール＞
2024年1月活動開始。
童話をモチーフとした楽曲と現実世界が交差する世界観。
唯一無二のクラシックピアノとパンク＆ハードロックの掛け合わせ。
迫力ある演奏力を兼ね備えた、東京発の新世代ピアノロックバンド。
童話『ヘンゼルとグレーテル』を題材にした代表曲「悪食」が日本や韓国の10代の琴線に触れTikTokで1,000万再生を突破。
日本のSpotifyバイラルチャート1位を記録すると、韓国のSpotifyバイラルチャート4位を獲得する。その後、SNSでさらに注目を集め、「悪食」は500万ストリーミング達成。
2025年6月に開催された初の東京ワンマンライブは即日完売。2026年6月にはZepp Shinjukuでのワンマンライブを予定している。
さらに、国内主要フェスへの出演に加え、韓国でも支持を拡大しており、2026年5月に開催予定のソウル公演はチケット受付開始から1分で完売！
映像・アートワーク・楽曲すべてを自ら手がけ、10代を中心に熱狂的なファン層を形成している。
©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会
関連リンク
TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」公式サイト
https://www.aishiteru-game.com
PompadollS オフィシャルサイト
https://pompadolls.bitfan.id/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優