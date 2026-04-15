4月11日、夫婦YouTuberの「破天荒夫婦」が、新幹線のグリーン車のマナーをめぐる炎上騒動について謝罪した。公共交通機関でのマナーに厳しい目が注がれたが、現在SNSでは美容系インフルエンサーが新幹線のグランテラス席で撮影した動画が物議を醸している。

問題となったのは、美容系インフルエンサーの「きららちゃん」が3月10日に投稿した動画。きららちゃんは、メイク動画や食事のルーティン動画を投稿しているが、動画ではギャル系ファッション誌『小悪魔ageha』の専属モデルでYouTuberのなつきとコラボしていた。

「2人で仙台を日帰り旅したあと、新幹線のグランテラス車内で、Instagramで募集した恋愛相談に回答する内容でした。動画冒頭は『男女の友情は成立するか』『浮気のライン』など他愛ない内容でしたが、『付き合う前にエッチしますか？』という質問から体の相性や性行為に関する生々しいトークに発展したのです。

『破天荒夫婦』は新幹線のグリーン車で息子とVlog撮影をおこなっていたところ、隣の男性から苦情を受けたことを話し、『変なじじいに絡まれた』と男性を非難したことで炎上し、謝罪する事態になりました。この騒動後、SNSでは、同じ新幹線内の“迷惑動画”として、きららちゃんの動画が切り抜きで拡散され、物議を醸すことになったのです」（スポーツ紙記者）

グランテラス車内での“下ネタトーク”に関して、Xでは

《新幹線寝てる人もいるのにね お前らの世界じゃねえんだよ》

《グランテラスは本当にゆったり過ごす空間で、横でこんなに騒がれたらたまらない》

《グランテラスこそ静かに過ごしたいのに、こいつら終始喋ってんの？》

など、厳しい声があがっている。

こうした反応を受けて、きららちゃんは4月14日のXで、《元動画を見てもらうと分かるのですが、この時グランクラス内は私たち以外乗客がおらず貸切状態でした ただ、それとは別に公共の場での会話として配慮に欠ける内容や話し方だった点については、不快に思われた方もいると思います。申し訳ありません》と、謝罪した。ただ、依然として厳しい目が注がれている。

「問題の動画の概要欄にも、《この時は車両内は私たち2人だけだったので安心してください》と記載しており、車内に他の乗客はいなかったようです。ただ、動画内で2人は性器の名称や性行為の詳細な内容を大声で笑いながら話していました。ほかの乗客がいなかったとはいえ、新幹線の最高級の特別車両であるグランテラス席でこうした話をすることに違和感を持たれたのでしょう。公共交通機関を自分の部屋のように扱う印象を与えたようです」（芸能記者）

近年、YouTubeやTikTokで公共交通機関で撮影した動画を目にする機会も多い。ただ、そうした場での撮影はたびたび問題視されてきた。

「2025年5月、女性インフルエンサーのせんぷうさんが、電車内で屋外で使用するワイヤレススピーカーを使って大音量で曲を流す様子をTikTokに投稿。2026年3月には、旅行系YouTuber・ふじわらのみいさんが、飛行機内のトイレの個室にカメラを持ち込んで自撮り状態で撮影しました。いずれも、公共の場でほかの乗客への迷惑になる行為のため、批判を集めたのです。こうしたケースが続出しているため、電車や飛行機内でのYouTuberやインフルエンサーの意識が疑われかねませんよ」（同前）

公共の場で撮影する際は、今一度ルールやマナーについて考えてほしいところだ。