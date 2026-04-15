森次政裕（超特急）、初主演ドラマ メンバーからの反応は？「シューヤは…」【あの夜、社長の子供を授かりました】
【モデルプレス＝2026/04/15】元日向坂46で女優の佐々木美玲と超特急の森次政裕が4月15日、都内で行われたドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（16日スタート／MBS：毎週木曜24時59分〜／テレビ神奈川：毎週木曜23時30分〜）第1話先行上映＆トークイベントに出席。森次がメンバーからの反応を明かした。
【写真】元坂道×超特急メンバーW主演ドラマイベントに登場したサプライズゲスト
初主演ドラマとなる森次。メンバーからの反応を聞かれると「僕自身ドラマの経験がすごい多いわけではなかったので」と前置きし、「シューヤ（志村秀哉）はLINEでもメッセージをくれたりとか、他のメンバーも会った時『おめでとう』って祝ってくれました」と明かした。
「バーで泣いてる女性を救え！胸キュンセリフ対決」では、森次と和田が対決。先行の和田は、水を渡して落ち着かせ「辛いこととかあった時って、普段自分がしないこととかした方がいいと思うので、一緒にタバコ吸いに行きません？」とお誘い。和田と佐々木でタバコを吸う仕草を見せ、佐々木が咳込むと、和田が「今の咳で辛いもの全部出ました」と泣いている女性を励ました。
演技を終え、和田は「本当は、自分の吸ったやつを吸わそうと思ったんです」と告白。「そしたら別タバコ出てきたのでやめました」と佐々木が自分で吸う仕草を見せたことから「これがお芝居の面白いところで、お相手が何をするのかわかんない。これを受け入れていくのがお芝居だと思います」と語り、拍手を浴びた。
後攻の森次は「こういうのグループもあんまやんない方なんですよ。ね？今日珍しいですよね？」とファンに問いかけつつ、途中まではドラマと同じ内容で展開。すると「僕普段、超特急っていうグループで活動してまして、担当ってものがあるんですよ。ごはん担当。すごい料理しそうじゃないですか？食べるのが好きって理由なんです」と淡々と説明。「意外とシンプルでしょ？物事って意外とシンプルなんです。もしかしたらその悩み、シンプルかもしれないですね。ごはん食べたら解決しそうじゃないですか？じゃあ俺とごはん食べ行きますか？」と食事の誘いへと持ち込んだ。
観客の拍手の量の結果、森次が勝利。「これで負けたら超特急辞めようと思います（笑）」とふざけて話していた森次は、佐々木から「超特急辞めなくて済みましたね（笑）」と声を掛けられ「ギリね。命拾いしました」と語っていた。
交際3年目の記念日に、恋人に突然振られてしまった栞里がBarで涙を流していると、優しく声をかけ全ての話を聞いてくれる男性が現れる。その男性に、つい甘えてしまった栞里は妊娠。さらに、会社の新社長として現れたのは、あの夜の男性で…？誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・栞里×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次）の妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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◆森次政裕、超特急メンバーからの反応は？
初主演ドラマとなる森次。メンバーからの反応を聞かれると「僕自身ドラマの経験がすごい多いわけではなかったので」と前置きし、「シューヤ（志村秀哉）はLINEでもメッセージをくれたりとか、他のメンバーも会った時『おめでとう』って祝ってくれました」と明かした。
◆森次政裕＆和田雅成が胸キュン対決
「バーで泣いてる女性を救え！胸キュンセリフ対決」では、森次と和田が対決。先行の和田は、水を渡して落ち着かせ「辛いこととかあった時って、普段自分がしないこととかした方がいいと思うので、一緒にタバコ吸いに行きません？」とお誘い。和田と佐々木でタバコを吸う仕草を見せ、佐々木が咳込むと、和田が「今の咳で辛いもの全部出ました」と泣いている女性を励ました。
演技を終え、和田は「本当は、自分の吸ったやつを吸わそうと思ったんです」と告白。「そしたら別タバコ出てきたのでやめました」と佐々木が自分で吸う仕草を見せたことから「これがお芝居の面白いところで、お相手が何をするのかわかんない。これを受け入れていくのがお芝居だと思います」と語り、拍手を浴びた。
後攻の森次は「こういうのグループもあんまやんない方なんですよ。ね？今日珍しいですよね？」とファンに問いかけつつ、途中まではドラマと同じ内容で展開。すると「僕普段、超特急っていうグループで活動してまして、担当ってものがあるんですよ。ごはん担当。すごい料理しそうじゃないですか？食べるのが好きって理由なんです」と淡々と説明。「意外とシンプルでしょ？物事って意外とシンプルなんです。もしかしたらその悩み、シンプルかもしれないですね。ごはん食べたら解決しそうじゃないですか？じゃあ俺とごはん食べ行きますか？」と食事の誘いへと持ち込んだ。
観客の拍手の量の結果、森次が勝利。「これで負けたら超特急辞めようと思います（笑）」とふざけて話していた森次は、佐々木から「超特急辞めなくて済みましたね（笑）」と声を掛けられ「ギリね。命拾いしました」と語っていた。
◆佐々木美玲＆森次政裕W主演「あの夜、社長の子供を授かりました」
交際3年目の記念日に、恋人に突然振られてしまった栞里がBarで涙を流していると、優しく声をかけ全ての話を聞いてくれる男性が現れる。その男性に、つい甘えてしまった栞里は妊娠。さらに、会社の新社長として現れたのは、あの夜の男性で…？誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・栞里×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次）の妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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